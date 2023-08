James é convocado pela Colômbia e pode desfalcar São Paulo; Ríos e Arias também são chamados

31/08/2023 | 16:28



O técnico Néstor Lorenzo divulgou, nesta quinta-feira, a lista de convocados da seleção colombiana para a Data Fifa de setembro, com três jogadores que atuam no futebol brasileiro: James Rodríguez, do São Paulo, Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense. Ainda se adaptando ao São Paulo e sem jogar uma partida inteira desde que foi contratado após deixar o Olympiakos, James pode desfalcar o time são-paulino na retomada do calendário nacional.

A Colômbia enfrenta a Venezuela, dia 7, e o Chile, dia 12, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os campeonatos de clubes vão parar durante a Data Fifa, mas o São Paulo abre a 23ª rodada doo Brasileirão no dia 13, em duelo com o Internacional, apenas um dia depois do embate entre colombianos e chilenos. O foco do São Paulo nessa semana, contudo, será o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, dia 17.

Já Richard Ríos, convocado pela primeira vez, e Jhon Arias têm menos chances de desfalcar seus clubes pois terão mais tempo para descansar a pós os jogos com a Colômbia. O Palmeiras, de Ríos, volta da Data Fifa recebendo o Goiás no Allianz Parque, dia 15, e o Fluminense, de Arias, faz clássico com o Vasco no dia 16. O time palmeirense também cederá Raphael Veiga à seleção brasileira, treinada por Fernando Diniz em paralelo à equipe tricolor. Diniz chamou André e Nino como representantes de seu próprio time.

A seleção colombiana inicia o novo ciclo com a missão de voltar à disputa de uma Copa do Mundo após ficar de fora do Mundial do Catar, no ano passado. Em 2018, época em que era comandada por José Pekerman, chegou até as oitavas de final e acabou eliminada nos pênaltis em duelo com a Inglaterra. Contratado no ano passado para substituir Reinaldo Rueda, após a vaga não ser conquistada, Néstor Lorenzo está invicto, com dois empates e seis vitórias.