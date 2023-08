Marisa Orth revela que tinha comportamentos tóxicos em relacionamentos: - Começo a viver a vida dela

31/08/2023 | 16:10



Marisa Orth é conhecida por seus diversos papéis na televisão brasileira, mas, principalmente, por Magda, em Sai de Baixo, programa que ficou no ar por cerca de seis anos. Entretanto, mesmo com tanto sucesso, a atriz acabou desenvolvendo alguns vícios e comportamentos não tão bons.

Em conversa com a revista Ela, artista fez algumas confissões sobre seu passado. Uma delas foi sobre como lidava com os relacionamentos amorosos que vivia. Marisa afirmou que tinha comportamentos super tóxicos, já que vivia a vida da pessoa com quem estava se relacionando.

- Eu viro a porcaria da pessoa, começo a viver a vida dela. Mesmo sendo uma pessoa legal, isso está errado. Você tem que viver a sua vida. Sou libra com ascendente em libra. Sou muito flexível, romântica. Muito trouxa!

E não parou por aí! Segundo a atriz, o vício no cigarro, que atualmente é algo do passado, começou quando ela estava em uma viagem e não havia nenhuma outra droga que ela normalmente usava. Por conta disso, ela decidiu experimentar o tabaco e acabou viciando na substância.

- Comecei fumando baseadinho até que, numas férias, aos 23 anos de idade, não tinha e vi o povo fumando cigarro. Falei: Ah! Passa para cá. Quanto à maconha, não vou dizer que nunca tive dependência. Mas suspendo com facilidade.

Por fim, Marisa Orth também abriu o jogo sobre a vez que tomou um remédio forte para dormir após ter insônia. Entretanto, ao acordar no dia seguinte sem lembrar de nada que tinha acontecido na noite anterior, a famosa decidiu suspender o uso

- Quando passei pela menopausa, meu sono sumiu. Comecei a tomar meio comprimido diariamente, até que me auto dei um boa noite, Cinderela [remédios fortes que são usados para dormir, ou até mesmo drogar pessoas]. Não aconteceu nada grave, mas fiquei em pânico. Pensei: Agora, você vai ficar acordada até aprender a induzir o sono novamente. Aguentei uma semana e meia de insônia e voltei ao normal.

