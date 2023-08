Gusttavo Lima teria pedido segredo de Justiça em processo

31/08/2023 | 16:10



Gusttavo Lima teria pedido segredo de Justiça em caso envolvendo um fã, de acordo com O Globo. No Rio de Janeiro, Wallace de Sousa Beserra estaria em um show do cantor sertanejo e afirma ter sofrido violência por parte dos seguranças no local.

Ainda segundo o jornal, o fã junto com sua esposa teria tentado passar pelas grades após o término da apresentação para tirar fotos com Gusttavo e neste momento foi agredido pela segurança do local. Em sua defesa o cantor sertanejo aponta que não teve contato com a organização da produção do evento e por isso não era responsável pela contratação da equipe.

Segundo as informações do Globo, o processo de Lima está na 5ª Vara Cível de Duque de Caxias. O pedido de segredo partiu por parte do cantor que teria falado que por ser uma pessoa pública as informações a respeito de sua vida viram matérias distorcidas.