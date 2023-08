Integrantes do RBD revelam o que mudou depois de 15 anos separados: Antes éramos resultado de uma audição, desta vez é uma escolha

31/08/2023 | 16:10



Anahí Puente, Dulce Maria Espinoza, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann abriram o jogo sobre a volta do RBD em entrevista à Billboard, revelando suas expectativas com a turnê Soy Rebelde, que já conta com 54 shows agendados em estádios e arenas no Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos. Para começar, o grupo contou sobre como surgiu a ideia da reunião após 15 anos afastados dos palcos.

Há cerca de sete anos, o empresário do grupo, Rosas, começou a conversar com os integrantes sobre uma reunião. Por mais que eles estavam interessados, cada um tinha sua vida e agenda, e os direitos sobre o nome RBD eram uma bagunça. Entretanto, em 4 de setembro de 2020, as músicas do RBD chegaram às plataformas de streaming pela primeira vez e, em meio a pandemia, os integrantes se reuniram pelo Zoom.

Era para ver o que poderíamos fazer para dar algo às pessoas. Algo muito genuíno, contou Dulce Maria.

E veio aí! Em relação às expectativas, eles não escondem estarem mais do que ansiosos.

Nós cinco temos personalidades super diferentes e, ao longo dos anos, aprendemos a aceitar nossas diferenças, diz Maite. Mas no final, quando nos reunimos, torna-se algo que nós mesmos não conseguimos compreender. A grande diferença é que antes eramos resultado de uma audição. Desta vez é uma escolha.

Acho que a coisa mais linda que podemos dizer é que nós cinco começamos isso de todo o coração, com a alma decidida a voltar, a ficar juntos, e não sabíamos o que realmente iria acontecer. Não sabíamos se venderíamos dez ingressos, 20 ingressos ou os milhões de ingressos, que graças a todos vocês hoje são essa turnê. E acho que quando você faz coisas assim, sem realmente pensar em outra coisa senão no amor absoluto que temos por estarmos juntos, é aí que as coisas fluem, afirmou Anahí.

E na entrevista, Dulce Maria revelou que a passagem de RBD pelo Brasil está marcada nas memórias dos integrantes até hoje.

No Brasil, que foi o primeiro lugar que fomos que falava outro idioma, foi uma euforia total. Bem, foram muitos momentos marcantes, mas mesmo este, penso que é um momento que continua a surpreender-nos.

Uma dúvida de muitos fãs é como as mamães do grupo cuidarão de seus filhos durante a turnê, e Maite abriu o coração para contar.

A verdade é que é uma etapa muito bonita poder viver esta experiência, mas também é difícil, também é desafiador. Com a Lía, saindo daqui, corro até ela e antes de chegar não a largo um segundo e é a coisa mais importante da minha vida. Então saber que ela está bem, bem cuidada, também me permite usufruir livremente disto, que é sem dúvida uma das melhores experiências da minha vida, se não a melhor de todas que vivemos e partilhámos. Vale a pena todos os movimentos que isso implica e o apoio das nossas famílias.

E dos caras que aguentam os gritos dos meus filhos quando estão cansados, brincou Anahí.