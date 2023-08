Ministro do TSE vota a favor da cassação de Marcelo Lima

Raphael Rocha



31/08/2023 | 13:59



Relator do processo movido pelo partido Solidariedade contra o deputado federal Marcelo Lima (PSB), de São Bernardo, o ministro André Ramos Tavares, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), votou pela cassação do mandato do socialista com base na Lei da Fidelidade Partidária.

O julgamento do caso teve início na manhã desta quinta-feira, em Brasília. A análise do processo foi interrompida pelo pedido de vista do ministro Floriano de Azevedo Marques. Com isso, o parlamentar permanece com o mandato.

O Solidariedade argumenta que Marcelo Lima deixou a legenda sem apresentar justa causa, o que configuraria em desrespeito à Lei da Fidelidade Partidária. Marcelo foi eleito pela sigla em 2022 com 110.430 votos, mas, em fevereiro, anunciou a desfiliação do Solidariedade e a migração para o PSB.

Durante o processo, Marcelo argumentou que deixou o Solidariedade porque o partido não atingiu a cláusula de barreira e também apontou ter recebido aval para sair da agremiação em carta assinada pela executiva municipal. O Solidariedade, por sua vez, diz que Marcelo concorreu à cadeira na Câmara com recursos e estrutura do partido e que, embora não tenha atingido cláusula de desempenho nas últimas eleições, passou a preencher os requisitos do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição com a incorporação do Pros.

Em seu voto, Ramos Tavares se debruçou em dois pontos: a lisura da carta de anuência ofertada pela executiva municipal do Solidariedade e a possibilidade de legítima desfiliação em razão do não atingimento da cláusula de desempenho pela agremiação.

O ministro concordou com a tese do Solidariedade de cumprimento da cláusula de barreira pós-absorção do Pros - na visão dele, o partido passou a atingir a cláusula de desempenho, afastando dessa forma o argumento que poderia justificar a desfiliação do deputado sem justa causa.

O magistrado também questionou a data da carta de anuência para desfiliação. Ele lembrou que Marcelo Lima comunicou sua desfiliação no mesmo dia da incorporação do Pros, em 14 de fevereiro, mas a comunicação ao juízo eleitoral foi feita só no dia seguinte, ou seja, após a incorporação ter operado juridicamente de maneira plena.

O plenário do TSE é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Benedito Gonçalves, Ramos Tavares e Floriano Marques. Caso o plenário mantenha o entendimento do relator, quem herdará a cadeira de Marcelo Lima é o ex-deputado Paulinho da Força.

O Diário aguarda posicionamento do deputado Marcelo Lima a respeito do caso.