Escola do Trabalhador 4.0: conheça a plataforma de cursos gratuitos do governo

Da Redação

Do 33Giga



31/08/2023 | 13:55



Se reuniram, na última semana (quarta-feira, 23), Kate Behncken, vice-presidente corporativa e líder Global da Microsoft Philanthropies, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações do atual governo. O encontro celebrou a marca de cerca de 1 milhão de cadastramentos na plataforma Escola do Trabalhador 4.0.

A Escola do Trabalhador 4.0, uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com a Microsoft, tem o objetivo de oferecer treinamentos em habilidades digitais para aprimorar a empregabilidade de brasileiros em todos os estados do país. Para acessá-la, entre em https://cadastro.escoladotrabalhador40.com.br.

Os cursos da Escola do Trabalhador 4.0 estão disponíveis para os brasileiros de todo o país e seguem sendo ampliados. A plataforma de ensino remoto conta com 25 trilhas de conhecimento em diversas áreas como letramento digital, produtividade, análise de dados, inteligência artificial, como preparar um currículo, entre outros.

Todos os cursos incluem certificação após a realização de um teste. O objetivo do programa é capacitar a força de trabalho e promover qualificação de jovens e adultos com foco no aumento da empregabilidade. O público-alvo são trabalhadores, maiores de 18 anos, que estão em busca de emprego e querem se reinventar e se preparar para as novas demandas do mundo de trabalho, principalmente com foco no ambiente digital.

Encontro

Durante as comemorções da Escola do Trabalhador 4.0, os representantes da Microsoft e do governo debateram oportunidades de ampliar e aprimorar as parcerias com os ministérios e utilizar o potencial da tecnologia para capacitar a população para o mundo do trabalho atual, pautado em habilidades digitais.

“Ter as habilidades digitais para alavancar tecnologias novas e existentes, como a IA generativa, está se tornando cada vez mais um imperativo para os trabalhadores em diversos setores. Todos precisam da oportunidade de aprender essas habilidades para que possam garantir novos empregos e serem mais produtivos nos existentes”, disse Kate.

“O setor privado, o governo e organizações sem fins lucrativos precisam trabalhar juntos para garantir que a tecnologia e o treinamento estejam disponíveis para todos, especialmente em um país que enfrenta um cenário de desigualdade social como o Brasil. Nosso papel é trabalharmos juntos para construir uma realidade igualitária e com oportunidades para todos”, completou.

Sob o olhar do setor público, a parceria com instituições privadas, como a Microsoft, representa uma maneira de unir esforços e recursos para que a população esteja preparada para as novas oportunidades de empregabilidade.

Segundo Luiz Marinho, o caminho para diminuir o índice de desemprego no país é também abrir o leque de oportunidades para qualificação social e profissional dos trabalhadores e trabalhadoras. Para isso, é necessário investir em letramento digital e no domínio de ferramentas e soluções digitais por intermédio de projetos acessíveis à população.

Já Juscelino Filho, afirmou que “um complemento para que essas capacitações cheguem até a população, é fornecer acesso ao ambiente digital para aqueles que não possuem ou que têm dificuldade em se manterem conectados. Nessa reunião, pudemos discutir perspectivas globais da Microsoft para endereçar esses temas. Neste sentido os programas do Ministério como o Internet Brasil, que tem o objetivo de levar internet para até 700 mil jovens, e as iniciativas de conectividade de Escolas Públicas, têm muito a somar”

“A Microsoft está comprometida com o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país e e estamos ansiosos para explorar maneiras de expandir nossa colaboração”, finaliza Kate.