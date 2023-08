PM sofre agressão de assaltantes ao reagir a tentativa de roubo em S.Bernardo

Da Redação



31/08/2023 | 13:26



Um policial militar foi alvejado durante uma investida criminosa enquanto tentava evitar um roubo na Rua Santana, no bairro Pauliceia, em São Bernardo.

A ação foi capturada por câmeras de vigilância, que flagraram o momento em que o policial retornava de motocicleta para sua residência, por volta das 20h10. As imagens revelam o instante em que ele estaciona em frente à sua casa e, com o pisca-alerta ativado, aguarda a abertura do portão automatizado.

Nesse momento, uma dupla de indivíduos a bordo de uma motocicleta se aproxima e anuncia o assalto. Um dos criminosos desembarca do veículo e subjuga o policial, o qual é alvo de um soco que o derruba ao solo. Demonstrando resiliência, o agente reage energicamente, efetuando disparos contra os delinquentes.

Na sequência, os agressores fogem em fuga, disparando à medida que se afastam, abandonando uma das motocicletas utilizadas no crime.

De acordo com informações fornecidas pela própria Polícia Militar, o agente foi atingido por disparos na região das costas e prontamente conduzido a uma unidade hospitalar. As informações sobre sua condição de saúde indicam que ele se encontra em estado estável.

O perímetro do incidente foi devidamente isolado para a realização das atividades periciais. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.