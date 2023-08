Zé Felipe revela se arrepender do rap que fez em resposta ao Evaristo Costa

31/08/2023 | 13:11



Zé Felipe e Virginia Fonseca foram os convidados do Conversa com Bial. Durante o bate-papo, Pedro Bial quis saber um mais sobre a relação dos dois e como eles se apoiavam. O cantor então relembrou quando fez um rap para defender a amada em meio à polêmica com o Evaristo Costa.

- Faço. De vez em quando, faço um rap aí, um negócio.

Pedro Bial então perguntou se ele se arrependia de ter feito a música que fala das filhas de Zé Felipe e de Virginia.

- E você tem vergonha daquilo?

Para a surpresa de alguns de seus seguidores o filho de Leonardo contou que se arrepende. O cantor também falou sobre as críticas que o casal recebe nas redes sociais, principalmente relacionadas às músicas e danças deles:

- Tem hater que divulga mais seu trabalho do que o próprio fã. Porque a ânsia é tão grande de ficar falando que ele acaba disseminando. E a pessoa que não te conhece diz: deixa eu ver se é ruim desse tanto mesmo.