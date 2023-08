Bem-humorada, Anitta rebate comentário sobre corpo: - Ficava inchada por nada

31/08/2023 | 13:10



Anitta sempre exibe o corpão nas redes sociais e nas apresentações que faz pelo mundo, mas chamou a atenção pela mudança no peso. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a cantora foi questionada sobre o assunto e decidiu responder com todo bom-humor possível.

Por que você está magrela? Tinha corpão lindo. Você tinha bunda grande e pernas grossas, agora está só o osso.

Para dar mais detalhes sobre o que fez para emagrecer, a cantora, que estava deitada na cama e maquiada, contou que, na verdade, não fez muito esforço e apenas entrou em processo de tratamento de saúde.

- Eu ficava inchada por nada, vivia em uma sanfona. Se você vir fotos minhas de anos, lá no comecinho [da carreira], eu era magrinha. Graças a Deus, agora está tudo certo. Eu malho às vezes, mas agora estou tão cansada.

No mesmo Story, a cantora confirmou que, mesmo com as mudanças de peso e corpo, ela continua trabalhando e bem focada em sua carreira, querendo conquistar ainda mais espaço. A Girl From Rio faz tudo, né?

- Ela não para! Magra, bunduda, magrela, com corpão ou osso. Eu vou que vou.