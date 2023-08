Partida de vôlei nos EUA bate recorde de maior público em eventos esportivos femininos

31/08/2023 | 12:29



A partida universitária de vôlei entre Nebraska Cornhuskers e Omaha Mavericks, disputada na quarta-feira, nos Estados Unidos, entrou para a história como o evento esportivo feminino de maior público na história. O duelo, vencido por 3 a 0 pelo time da casa, contou com a presença de 92.003 espectadores no Memorial Stadium, localizado na cidade de Lincoln, em Nebraska.

O recorde anterior de público em eventos femininos era de 91.648 torcedores, na partida entre Barcelona e Wolfsburg, pela Liga dos Campeões, em 2022, no Camp Nou, em Barcelona.

O feito dos Cornhuskers foi muito comemorado pelo time nas redes sociais. "Nação Husker, você conseguiu. O recorde mundial para um evento esportivo feminino é de Lincoln. Não existe lugar como o Nebraska", escreveu a equipe no Twitter.

Diversos vídeos da torcida empolgada com a partida viralizaram nas redes após o confronto. "O público de 92.003 pessoas estabeleceu um recorde para a maior multidão a assistir a um evento desportivo feminino nos Estados Unidos. A multidão de mais de 92.000 pessoas também ultrapassou o que é amplamente considerado como o recorde mundial de público para qualquer evento desportivo feminino", completou.

Na história do vôlei, o recorde dos Huskers só fica atrás do histórico confronto entre Brasil e União Soviética, realizado no Maracanã, em 1983, com um público de 95.887 espectadores. O time brasileiro contava com nomes importantes, como Bernard, Bernardinho e Renan Dal Zotto, e venceu por 3 a 1.

Nos Estados Unidos, o recorde de público em eventos esportivos femininos era de 90.185 na final da Copa do Mundo de 1999, entre a seleção americana e a China, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.