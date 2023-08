Tatá Werneck se revolta com acusação de gerar nova variante da covid e discute com internauta

31/08/2023 | 12:23



Tatá Werneck se revoltou com um internauta que a acusou de ser responsável por causar uma nova variante da covid-19 após sua festa de 40 anos. A atriz está internada depois de receber o diagnóstico do coronavírus.

O aniversário dela aconteceu no último domingo, 27, em sua mansão. O evento contou com atrações como Sandy e É o Tchan, além da presença de diversas celebridades.

Nesta quarta-feira, 30, a artista comunicou que decidiu se internar na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, por precaução. Então, nas redes sociais, um usuário no Twitter a criticou pela aglomeração:

"Vai nascer uma nova variante vindo da festa, rico não se controla, logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia", escreveu

Em seguida, Tatá rebateu: "vai levar no seu c* sua babaca. Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei uma pandemia. Vai à merd*".

A atriz está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Segundo Anna Luiza Santiago, colunista do jornal O Globo, a agenda de gravações da produção sofrerá alterações até o próximo sábado, dia 2 de setembro.