Gil do Vigor mostra detalhes do show de Beyoncé

31/08/2023 | 12:10



Como você acompanha, Gil do Vigor ganhou bastante espaço na Rede Globo logo depois que saiu do Big Brother Brasil e aproveita bastante do seu carisma e talento para mostrar quem ele realmente é.

O economista tem um quadro fixo no Mais Você onde fala sobre finanças, e durante a manhã desta quinta-feira, dia 31, ele mudou um pouco de assunto e mostrou alguns detalhes da viagem que fez para acompanhar um show de pertinho de sua diva pop, Beyoncé.

Gil do Vigor deixou claro nas redes sociais que estava completamente ansioso para acompanhar o evento e mostrou até seu look preto bom brilhos.