Turismo em Bananeiras – Curta o frio na Paraíba

A cidade de Bananeiras permite aproveitar o frio sem sair do Nordeste. O município paraibano, que fica a 136 km de João Pessoa, 140 km de Natal (RN) e apenas 70 km de Campina Grande, está situado na Serra da Borborema, conhecida por suas baixas temperaturas.

Turismo em Bananeiras, na Paraíba

Apesar da proximidade com o litoral, Bananeiras tem atmosfera de montanha. A cidade ostenta uma bela arquitetura do século 18 e atrações que são patrimônios culturais.

O clima na região gira em torno de 12°C nos meses de inverno. Essa característica deu origem aos Caminhos do Frio, uma rota turística para vivenciar a cultura do clima gelado nas 10 cidades do Brejo Paraibano.

A ampla programação oferece muita música, artes cênicas, experiências nos antigos engenhos, trilhas, turismo rural e passeios em meio à natureza. Entre eles, o Lajedo Preto e o Eco Parque Angicos.

Outra experiência imperdível é o Balanço Alteza, pura adrenalina no maior balanço do Brasil. Ali, é possível apreciar uma vista encantadora dos vales da região de Bananeiras. Também vale a pela explorar o Túnel da Viração. Ele foi escavado pelos ingleses nas rochas da montanha como parte da ferrovia que levaria o trem até a Estação Ferroviária do município.

Onde ficar

Atualmente, o antigo prédio da Estação Ferroviária abriga a pousada Estação Bananeiras, uma das mais sofisticadas da cidade. O lugar foi totalmente restaurado, mas preservando sua originalidade histórica.

As acomodações com varandas voltadas para a piscina se destacam na fachada do antigo prédio. As redes ali instaladas, por sua vez, completam a hospitalidade local.

A gastronomia é outro ponto forte da pousada. O restaurante traz pratos que combinam com as baixas temperaturas da serra e são um convite para a harmonização com os vinhos da adega. Por ali, o visitante recebe mantinhas aconchegantes para colocar sobre as pernas e degustar o jantar com maior conforto.

O melhor de tudo é que quem se hospeda por lá tem fácil acesso aos passeios e experiências da Rota Cultural Caminhos do Frio.

