Tatá Werneck perde paciência com internauta após testar positivo para Covid-19: Nunca desrespeitei uma pandemia

31/08/2023 | 11:10



Tatá Werneck perdeu a paciência nas redes sociais na última quarta-feira, dia 30. A apresentadora viu seu nome entrar para um dos assuntos mais falados na web após ser diagnosticada com Covid-19 e não gostou nas de alguns comentários que recebeu.

Caso você esteja por fora, no último domingo, dia 27, Tatá comemorou seu aniversário de 40 anos de idade com uma festona em sua casa. Por isso, ao saber do diagnóstico, uma internauta escreveu:

Vai nascer uma nova variante vindo da festa, rico não se controla, logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia.

Então Tatá rebateu:

Vai levar no seu c* sua babaca. Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei uma pandemia. Vai a m***a.