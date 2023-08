BYD lança sport coupé elétrico Seal; modelo parte de R$ 296 mil

Da Redação

A BYD apresentou ao mercado brasileiro o novo sport coupé Seal, um veículo 100% elétrico. O modelo chega com preço de R$ 296.800.

O BYD Seal segue o conceito Ocean Aesthetics, design que resulta em um visual dinâmico, elegante e facilmente reconhecível, mostrado pela primeira vez pela marca no modelo BYD Dolphin, lançado no final de junho.

BYD SEAL: tecnologia

O BYD SEAL é o primeiro veículo a implementar a tecnologia Cell-to-Body (CTB), permitindo que a bateria seja realmente parte da estrutura da carroceria, trazendo mais rigidez e segurança.

A tecnologia CTB também melhora a eficiência do espaço. O BYD SEAL tem altura de carroceria 10 mm mais baixa em relação a um automóvel com estrutura convencional, resultando em melhor desempenho aerodinâmico e impacto visual.

Devido à arquitetura de suspensão dianteira do tipo double wishbone e traseira five link, a dinâmica do Seal no teste de mudança de faixa em emergência chega a 133km/h e no teste do alce com máxima segurança, a incríveis 83km/h.

O modelo é equipado com um sistema de conexão inteligente 4G trazendo experiências de tecnologia e atualizações Over The Air (OTA) como uma forma de atualizar os recursos de entretenimento de forma parecida com a que fazemos remotamente com os smartphones.

O BYD SEAL possui uma tela rotativa exclusiva de 15,6 polegadas equipada com a função de controle de voz precisa e inteligente. Conta com aplicativos integrados, incluindo Android Auto e Apple CarPlay.

O modelo possui ainda um painel de instrumentos com tela de 10,25 polegadas. O novo SEAL conta com sistema de áudio Dynaudio com 12 alto-falantes que oferece som de qualidade premium e o carregamento sem fio para smartphones.

Powertrain

O BYD SEAL traz um powertrain elétrico Seal com dois motores que somam 531 cavalos, levando apenas 3,8s para atingir os 100km/h. Outro ponto importante é que o modelo vem equipado como a BYD e-Platform 3.0, projetada exclusivamente para veículos elétricos puros. A plataforma aproveita ao máximo as vantagens de inteligência, eficiência e segurança.

A potência máxima de recarga chega a 150 kW, de 30% a 80% em apenas 30 minutos, garantindo quase 300 km de autonomia. A bateria Blade, outra tecnologia desenvolvida pela BYD, é uma peça essencial que proporciona eficiência energética, estabilidade e segurança. Com 100% de carga, o alcance do novo BYD SEAL chega a 372 km, no PBEV do INMETRO e no ciclo urbano WLTP a autonomia é de 520 km.

Detalhes

Os bancos dianteiros do SEAL têm aparência esportiva com estofamento macio e firme e revestimento de extremo bom gosto. O banco do motorista é eletricamente ajustável em oito posições e conta com apoio lombar também ajustável em quatro direções para aliviar a fadiga de viagens longas. O volante permite regulagens em quatro posições.

O BYD SEAL possui teto solar panorâmico de grandes dimensões, proporcionando aos ocupantes uma visão ampla. As portas dianteiras são de vidro duplo laminado para maior segurança e excelente isolamento acústico e térmico.

As maçanetas do BYD SEAL ficam embutidas às portas quando o veículo está em movimento, contribuindo para a fluidez do ar, fato que reduz a resistência ao vento e o consumo geral de energia do veículo. Todas as maçanetas voltam à posição normal automaticamente, quando o veículo é desligado ou acionado.

Assistência de segurança e direção

O BYD SEAL incorpora recursos avançados de segurança e assistência ao motorista como padrão. Todos os modelos apresentam:

Aviso de Colisão Dianteira,

Frenagem de Emergência Automática,

Aviso de Colisão Traseira,

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro e Freio de Tráfego Cruzado Traseiro,

Assistência de Manutenção de Faixa,

Assistência de Mudança de Faixa e Manutenção de Faixa de Emergência.

O Controle de Cruzeiro Adaptativo e o Controle de Cruzeiro Inteligente melhoram a experiência de dirigir. A câmera panorâmica, por exemplo, fornece visibilidade de 360 graus para o motorista para manobras seguras do veículo. O modelo conta ainda com 8 airbags.

Cores e preço

O BYD SEAL será comercializado em versão única, nas cores: Azul Glacial, Cinza Atlantis, Branco Bright, Preto Cosmos, Verde Courtyard e Cinza Acetinado. A garantia é de oito anos ou 200 mil km rodados para os motores elétrico e controller. A bateria Blade conta também com garantia de oito anos sem limite de quilometragem.

A BYD também anunciou durante que a partir de agora o Seal e toda a linha de carros 100% elétricos da marca passam a contar com 5 anos de revisão gratuita ou 100 mil quilômetros.

Outro ponto importante é que nos veículos elétricos da BYD a revisão só acontece a cada 20 mil quilômetros e não aos 10 mil como nos veículos a combustão.