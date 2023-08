Após suposta indireta de Mel Maia, MC Daniel esclarece: Não foi para mim

31/08/2023 | 10:10



Desmentiu! MC Daniel e Mel Maia voltaram a se tornar um dos assuntos mais comentados do momento, mas dessa vez foi por conta no anúncio do término do namoro. Após internautas comentarem que a atriz supostamente teria publicado uma indireta do cantor após falas dele em um podcast, o famoso decidiu desmentir a informação.

Na última quarta-feira, dia 30, Daniel afirmou durante participação no PodDelas que nunca traiu a ex-namorada:

- Eu não sou capaz de trair ninguém. Fui criado de uma forma que isso para mim é falta de caráter.

No mesmo dia, Mel compartilhou nos Stories um meme de uma mulher fazendo cara de desgosto. Ao usar a palavra em inglês mood na legenda, ela indicou que este seria o seu humor no momento. Após diversas pessoas desconfiarem que a publicação teria sido uma indireta, o cantor deixou um comentário em uma página de Instagram respondendo:

Não foi para mim.