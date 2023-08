Roma oficializa contratação de Lukaku por empréstimo até o fim da temporada

31/08/2023 | 09:55



A Roma oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante belga Romelu Lukaku. O jogador de 30 anos acertou vínculo por empréstimo até o fim da temporada europeia, em junho de 2024. O belga ainda pertence ao Chelsea, com o qual tem contrato até 30 de junho de 2026.

O acerto já era esperado desde terça-feira, quando o jogador desembarcou na capital italiana e foi recebido por torcedores da Roma no aeroporto. Faltavam apenas os exames médico e físico, além da assinatura do contrato, formalizado nesta quinta.

"A recepção que tive neste clube e também por parte dos torcedores me entusiasmaram e me deram ainda mais motivação para dar tudo de mim pelo meu novo time", comentou Lukaku, em comunicado emitido pela Roma. "Como rival, já pude sentir a atmosfera do Estádio Olímpico e da torcida romanista", afirmou.

A Roma precisou desembolsar 9,3 milhões de euros, equivalente a R$ 49,2 milhões, para contar com o reforço no elenco do técnico José Mourinho. De acordo com a imprensa europeia, o belga deve receber cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 39,8 milhões) como salário anual.

Lukaku chega ao time da capital após saída tumultuada da rival Inter de Milão, onde obteve suas maiores conquistas como jogador. Durante a temporada passada, na qual fez 14 gols em 37 jogos, ele se declarou ao clube, por isso existia a expectativa de que renovasse seu vínculo. No meio do caminho, contudo, foi revelado que o belga estava negociando com a Juventus. A informação irritou as duas torcidas, e juventinos protestaram contra a chegada do jogador identificado com o rival.

O atacante já havia passado pela Internazionale entre 2019 e 2020, vindo do Manchester United, e acabou comprado pelo Chelsea. Depois de uma temporada defendendo o clube londrino, foi devolvido à Inter, mas por empréstimo. Ao fim do contrato com o time de Milão, sua reintegração ao elenco do Chelsea sequer foi considerada pelo técnico Mauricio Pochettino. Nesta temporada, Lukaku ainda não entrou em campo, nem mesmo em amistosos.