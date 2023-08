Em recuperação após cirurgia, Preta Gil se diverte com Regina Casé e amigas conversam sobre amor

31/08/2023 | 09:10



Ainda em recuperação após a retirada do tumor no intestino, Preta Gil segue recebendo o carinho de muitos amigos e familiares no hospital. Na última quarta-feira, dia 30, foi a vez de Regina Casé, que é madrinha da cantora. Animadas e se divertindo, as duas publicaram vídeos em suas redes sociais para mostrar um pouquinho do que fizeram juntas.

Logo no início, as amigas apareceram juntas e Preta revelou que a madrinha levou vários presentes para ela usufruir enquanto se recupera da cirurgia:

- A Regis veio, me trouxe presentes. Cremes caros! Finíssimos! Não tenho nem dinheiro para isso. E a fisioterapeuta já usou.

Na sequência, elas apareceram caminhando pelos corredores do hospital enquanto conversavam sobre diversos assuntos da vida, se divertiam e arrancavam risadas do enfermeiro que estava a acompanhando.

- Eu quase não estou conseguindo acompanhar o ritmo de preta Gil e vou dizer uma coisa, os assuntos não são doença e hospital. Estamos falando sobre o quê?, questionou Regina.

- Amor, vida, recomeço... Tudo! Boys..., respondeu Preta.

- Gente linda, gente legal... Colírios para dar ânimo. Estou tão feliz de te ver assim, Pretona. Foi mais uma visita, né?, as duas finalizaram se abraçando.