Testamos: Infinix NOTE 30 5G agrada por hardware e preço – R$ 1,8 mil

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



31/08/2023 | 08:55



A bem da verdade é que o que diferencia grande parte dos celulares do mercado é seu conjunto de hardware e o preço pedido. Isso porque, com sistemas derivados do Android, eles são extremamente semelhantes em termos de design e de usabilidade.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Daí para a frente, detalhes fazem a diferença – performance, conjunto fotográfico, bateria. Tudo depende de quanto o usuário quer gastar e quais são os objetivos primordiais de uso do smartphone. (Conforme o 33Giga já cansou de falar e está aqui um resumão.)

Dentro desse panorama, um bom faz tudo – com hardware de qualidade e preço OK – que acaba de chegar às prateleiras e agrada muito é o Infinix NOTE 30 5G. O modelo, avaliado por algumas semanas pelo 33Giga, faz tudo bem.

Tem ótimo desempenho e responde rápido aos comandos, com desempenho fluido e multitarefas. O conjunto tela e áudio (aos cuidados da JBL) passam imagens e músicas, respectivamente, de forma muito cumpridora – colorida e com reforço nos graves, também respectivamente. Tem suporte a 5G e pede, pelo conjunto, R$ 2 mil (no momento, R$ 1.800 via Pix no site da empresa).

Vale? Sim

Na caixa do Infinix NOTE 30 5G, aqueles cuidados de que diversas marcas não têm – carregador, fone, capinha e tela protetora.

Entretanto, o destaque – e aqui pode ser um diferencial para quem passa o dia longe de tomadas – é sua bateria. Ela dura mais de 30 horas em uso moderado. 24 horas, em uso modo hard. O carregador, a jato, pede menos de 30 minutos para dar carga total no telefone (similar aos topo de linha do mercado, como os incensados Samsung ou os excelentes OnePlus).

De forma técnica, o Infinix NOTE 30 5G tem a tecnologia FastCharge All-Round de 45W, que, com o recurso Bypass Charge para controle automático da temperatura do aparelho, permite carregamento rápido do dispositivo sem superaquecimento (inclusive durante jogos online).

Crédito das fotos: Divulgação / Infinix Crédito das fotos: Divulgação / Infinix × × × × × × ×

Infinix NOTE 30 5G: Fotografia

As fotos do Infinix NOTE 30 5G seguem a tendência cumpridora, como o geral do aparelho. Há uma câmera 108 MP, que faz imagens nítidas e realistas. Outro ponto que agrada aqui é o modo de exibição duplo para o conjunto (captura frontal e traseira) de forma simultânea.

Dos recursos voltados à fotografia, há dois também que agradaram à reportagem. O Style Makeup dá retoques às imagens. O Sky Remap e Street Photography Filter realizam ajustes simples – como as cores do céu – com poucos movimentos na tela.

O sistema fotográfico no geral é tão bom – aliás – que o telefone poderia ter mais espaço de armazenamento. Assim, o usuário não ficaria dependente de soluções cloud.

Entre os pontos negativos do Infinix NOTE 30 5G, são poucos que chamam a atenção. Um deles é a Folax – a inteligência artificial do telefone. Com aparência humana, em tese, ela deveria ser uma espécie de Alexa ou Google Assistente do telefone. Entretanto, sua interação não é das melhores – os retornos não são tão certeiros como os dos concorrentes.

Como há a opção de usar, claro, Alexa e Google como assistente pessoal, a reportagem recomenda deixá-los por padrão e abandonar a Folax (por ora).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Raio-X do Infinix NOTE 30 5G

Chipset: MediaTek Dimensity 6050

MediaTek Dimensity 6050 Memória RAM: 8 GB (até 16 GB Memory Fusion)

8 GB (até 16 GB Memory Fusion) Armazenamento: 256 GB

256 GB Tela: 6.78” FHD+ 120 Hz (taxa de atualização)

6.78” FHD+ 120 Hz (taxa de atualização) Cam. Tras.: 108 MP (wide) + 2 MP + Câmera IA

108 MP (wide) + 2 MP + Câmera IA Cam. Front.: 16 MP

16 MP Porta USB: USB-C

USB-C Conectividade: 5G

5G Wi-Fi Freq.: Dual band

Dual band Fingerprint: Sim

Sim Bateria: 5000 mAh

5000 mAh Pontos positivos: excelente custo-benefício; duração da bateria; tempo de recarga

excelente custo-benefício; duração da bateria; tempo de recarga Pontos negativos: poderia ter mais espaço de armazenamento, por conta do poderoso conjunto fotográfico; assistente virtual assim assim; som JBL sempre inspira cuidados (a.k.a obsolescência programada)

poderia ter mais espaço de armazenamento, por conta do poderoso conjunto fotográfico; assistente virtual assim assim; som JBL sempre inspira cuidados (a.k.a obsolescência programada) Preço: no momento, a partir de R$ 1.800

no momento, a partir de R$ 1.800 Site: aqui

Aproveite e veja o Infinix NOTE 30 5G em ação: