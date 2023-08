Seleção masculina é derrotada pela Argentina e perde Sul-Americano de Vôlei pela primeira vez

30/08/2023 | 22:40



Pela primeira vez na história, a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu um Campeonato Sul-Americano. Foi nesta quarta-feira, no Ginásio Geraldão, no Recife, diante Argentina, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/22. Maior vencedor da competição continental, com 33 títulos, o Brasil viu os rivais serem campeões pela segunda vez - a primeira foi em 1964, ano em que não houve participação brasileira.

O torneio, organizado em formato de pontos corridos, é visto como uma forma de preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado de 30 de setembro até 8 de outubro.

O técnico Renan Dal Zotto escalou Bruninho, Lucas, Leal, Lucarelli, Judson, Alan e Thales, mas foi obrigado a fazer alterações por causa da atuação irregular da equipe desde o primeiro set.

Com muitos erros em todos os fundamentos e com grande dificuldade para superar o bloqueio argentino, a seleção brasileira perdeu o primeiro set por 25/19.

O Brasil voltou melhor para o segundo e conseguiu equilibrar a disputa, que foi ponto a ponto até o final. Os argentinos foram mais equilibrados para fechar em 29/27.

No terceiro set, a Argentina teve o domínio no placar até os 15 pontos, quando o Brasil conseguiu empatar o placar. A seleção chegou a abrir 17/15, mas permitiu a reação argentina.

Empurrado pelo público pernambucano, o Brasil chegou a ficar à frente em 22/21, mas voltou a cometer erros 'bobos' e perdeu por 25/22.

Um dos destaques da partida, Conte festejou muito a conquista. "Eu cheguei a pensar em parar de jogar, mas a emoção foi mais forte. Voltei e ganhar dessa forma, um campeonato histórico. Muito importante esse resultado pensando também em Olimpíadas. Estamos no caminho certo."