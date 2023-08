Charge - 31 de agosto de 2023

Gilmar



31/08/2023 | 07:00



Reorganização na rede de atenção primária vai garantir a Santo André o envio de R$ 84 milhões anuais a mais para a gestão da saúde da cidade. A Secretaria de Saúde adotou modelo de territorialização, remodelando as equipes que atuam nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e, assim, garantirá o aumento da cobertura do atendimento no município.

O planejamento feito pela equipe do secretário de Saúde, Gilvan Junior, foi de ampliar o número de equipes de estratégia e atuação da família, assim, abrangendo mais bairros que, até então, não possuíam cobertura de atendimento. Desse modo, o que antes eram 45% de atuação no município vai ultrapassar a margem dos 50% - índice que, segundo o Ministério da Saúde, é o mínimo para envio de reforço financeiro para custear as atividades.