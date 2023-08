Câmara Federal aprova desoneração da folha de pagamento

Raphael Rocha



30/08/2023 | 21:24



A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei que estende até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia brasileira. O texto agora volta para o Senado.

Foram 470 votos favoráveis e somente 17 contrários. A casa ainda derrubou um destaque proposto pela federação Psol-Rede, que previa contrapartidas de manutenção de empregos para empresas beneficiadas com a desoneração. A maioria do plenário entendeu que a emenda engessaria o texto principal.

A medida abrange 17 setores da economia, que podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Esses setores respondem, juntos, por quase 9 milhões de empregos e são os que mais empregam no país - como construção civil, informática, infraestrutura de telecomunicações, centrais de atendimento, comunicação, transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos.

“Uma vitória importante para 17 setores que geram 9 milhões de empregos. Além da desoneração da folha, colocamos em debate a presença dos municípios no projeto e isso vai garantir também um poder de investimento fundamental para todos os municípios”, comentou o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em Sâo Bernardo. Líder do Cidadania na Câmara, ele participou ativamente da discussão do projeto, que foi relatado por outra parlamentar do Cidadania, Any Ortiz (do Rio Grande do Sul).

Pelo relatório de Any Ortiz, a desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal, de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, e tem potencial para reduzir os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimular a contratação de pessoas.

O texto da relatora também prevê que a diminuição da contribuição previdenciária dos municípios, que valerá também até 2027, terá uma variação de 8% a 18% de acordo com o PIB (Produto Interno Bruto) de cada cidade. Atualmente, a contribuição patronal por contratações pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é de 20%, e o texto dos senadores previa 8% para cerca de 5.300 municípios.

“A nossa preocupação principal é garantir a prorrogação da desoneração da folha para garantir previsibilidade para as empresas que agora, em seguida, vão fazer o seu planejamento orçamentário, organizar investimentos, organizar folha. Então, é importantíssimo essa previsibilidade”, pontuou Any Ortiz.