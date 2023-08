Botafogo falha pelo alto e acaba eliminado pelo Defensa y Justicia na Sul-Americana

30/08/2023 | 21:12



Com dois gols de cabeça do baixinho Nicolás Fernández, o Botafogo perdeu para o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina, e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Os times haviam empatado o confronto de ida, por 1 a 1, no Engenhão, no Rio. Por isso, quem vencesse o confronto ficaria com a vaga nas semifinais. Em caso de novo empate, a definição aconteceria nos pênaltis.

Classificado, o Defensa y Justicia enfrentará LDU ou São Paulo nas semifinais. No primeiro confronto, no Equador, a LDU venceu por 2 a 1. A volta acontecerá nesta quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi, na capital paulista.

Já o Botafogo perdeu invencibilidade de 19 jogos na temporada - última derrota havia acontecido no dia 3 de junho, para o Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba. Também foi a primeira derrota do treinador Bruno Lage à frente do alvinegro.

O primeiro tempo começou com o Defensa y Justicia no ataque e abrindo o placar logo aos 14 minutos. Di Placido falhou, Togni foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Nicolás Fernández. A bola ainda desviou em Victor Cuesta antes de parar no fundo das redes de Gatito Fernández.

A vantagem animou o time argentino, mas o Botafogo não ficou atrás e aos poucos se soltou em campo. Tanto que assustou aos 21 minutos, quando Marçal dominou na entrada da área e finalizou para defesa de Bologna. Depois, aos 34, foi a vez de Marlon Freitas chutar e parar no goleiro adversário.

Nos minutos finais, o Defensa y Justicia quase ampliou com Togni e Barbona, mas Gatito Fernández fez duas grandes defesas. Mas foi o Botafogo que deixou tudo igual. Aos 47, Lucas Fernandes cobrou falta, a bola tocou na trave, nos pés do goleiro Bologna e entrou, empatando antes do intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo começou assustando e quase virou a partida no minuto inicial. Marlon Freitas lançou Mateo Ponte na área e o lateral-direito finalizou fraco nas mãos do goleiro Bologna. Aos 17, Lucas Fernandes cruzou e Gabriel Pires cabeceou para Bologna espalmar para escanteio.

Apesar do bom momento, o Botafogo viu o Defensa y Justicia melhorar, pressionar e ficar novamente à frente no placar. Aos 18, Solari recebeu cara a cara com Gatito Fernández e o goleiro botafoguense defendeu. Contudo, aos 26, Tripichio cruzou da esquerda e Nicolás Fernández cabeceou para marcar.

A desvantagem fez o Botafogo partir para o tudo ou nada. Gabriel Pires chutou de longe e obrigou Bologna a espalmar aos 33 minutos. Aos 41, Carlos Alberto cruzou rasteiro da esquerda, mas Mateo Ponte chegou atrasado. E aos 48 foi a vez de Tchê Tchê tentar, mas sem sucesso, não evitando a eliminação.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA-ARG 2 X 1 BOTAFOGO

DEFENSA Y JUSTICIA-ARG - Bologna; Sat'Anna, Malatini, Cardona e Soto; Tripichio, Gutiérrez (Solari depois Darío Cáceres), Julián López, Barbona (Ramos Mingo) e Togni (Alanís); Nicolás Hernández (Pratto). Técnico: Julio Vaccari.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Di Placido (Mateo Ponte), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Gabriel Pires), Danilo Barbosa (Segovinha), Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Janderson); Luis Henrique (Carlos Alberto) e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

GOLS - Nicolás Fernández, aos 14; e Bologna (contra), aos 47 minutos do primeiro tempo. Nicolás Fernández, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Diego Costa (Botafogo).

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora (Argentina).