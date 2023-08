Sto.André lidera abertura de postos no primeiro semestre

Nilton Valentim



30/08/2023 | 20:52



Santo André foi a cidade do Grande ABC que mais gerou postos de trabalho com registro em carteira no primeiro semestre, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Foram 1.845 postos de janeiro a junho. Por outro lado, São Caetano teve péssimo desempenho, com o fechamento de 273 vagas no período.

A administração andreense atribui o desempenho ao programa de desburocratização para a abertura de novos empreendimentos no município, a pacote de incentivos tributários e ao projeto de formação profissional batizado de Escola de Ouro, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade.

“Esse resultado, que já veio de 2022, quando fomos a cidade que mais gerou emprego aqui na região, continua mostrando que Santo André está no caminho certo. Já fomos premiados no nosso programa de desburocratização, temos um programa de incentivos tributários real, que funciona na prática, além da capacitação, através da Escola de Ouro, que gera uma mão de obra muito diferenciada aqui na cidade”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Somos um grande polo gastronômico, a construção civil muito aquecida, os serviços, e toda essa somatória resultou neste bom desempenho da cidade nesse primeiro semestre. Vamos continuar trabalhando nesta linha para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e o poder público atuando como incentivador da geração do emprego e renda e da capacitação, fazendo com que a maior desigualdade do País seja combatida, que é a desigualdade de oportunidades”, completa.