Novo tamanho dos Morando na Alesp

Da Redação



31/08/2023 | 07:00



A reunião de terça-feira do conselho de ética da Assembleia Legislativa, que absolveu o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) na ação movida pela deputada Carla Morando (PSDB) por machismo, foi simbólica para o clã Morando. Primeiramente porque a votação foi unânime contra a tese de Carla – inclusive com votos do também tucano Barros Munhoz e das mulheres Marta Costa (PSD) e Ediane Maria (Psol). Depois, pelo fato de apenas cinco vereadores terem ido ao Parlamento paulista na tentativa de pressão contra a comissão – a base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara é de 25 parlamentares. E, em terceiro ponto, há a indicação que a Assembleia não tem mais captado as demandas dos Morando.

Elogios rasgados

Durante a sessão do conselho de ética, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) voltou a dizer que sua frase ao Diário – de que a única grande obra de Orlando Morando (PSDB) foi eleger e reeleger Carla Morando (PSDB) – não teve cunho machista. “E falo isso porque acredito que a senhora, deputada Carla, é muito melhor que seu marido. É uma deputada exemplar. Ele passou por esta Casa em brancas nuvens, sem apresentar nada. Diferentemente da senhora, que tem lista de serviços prestados.”

Candidatos a Mick Jagger

Os demais vereadores não deixaram passar em branco o fato de a comitiva de parlamentares tucanos que foi à Assembleia Legislativa ter testemunhado uma derrota acachapante de Carla Morando. O grupo, formado pelo presidente da Câmara, Danilo Lima, e pelos vereadores Ary de Oliveira, Almir do Gás, Henrique Kabeça e Mauricio Cardozo, levou à parlamentar moção de apoio à tucana no episódio. No Legislativo, o bloco foi classificado como “pé frio”.

Debate

Ainda falando de Assembleia Legislativa, a Casa sediou a segunda audiência pública para falar sobre a cannabis medicinal. A reunião foi liderada pelos deputados Caio França (PSB) e Eduardo Suplicy (PT), com diversos especialistas no assunto. A Assembleia aprovou o uso de cannabis medicinal para algumas patologias, mas o assunto travou na regulamentação do governo do Estado sobre o caso.

Palestra

O filósofo e escritor Mario Sergio Cortella será a estrela do Encontro Municipal de Educadores de Santo André, que será realizado amanhã à noite, no Ginásio Lais Elena Aranha, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. O prefeito Paulo Serra (PSDB) também será um dos palestrantes.

Novo filiado

O advogado Ricardo Abilio, que estava como secretário de Finanças de Mogi das Cruzes, se filiou ontem no partido Novo em Ribeirão Pires. O objetivo é fortalecer a legenda e projetar uma candidatura própria à Prefeitura ribeirão-pirense.

Sessão solene

A Câmara de Diadema realizou na noite de ontem sessão solene em homenagem aos 40 anos da CUT (Central Única dos Trabalhadores). O evento foi liderado pelo presidente da casa, Orlando Vitoriano (PT). “Hoje sou vereador e presidente da Câmara, mas antes de ser parlamentar, militei no movimento sindical ainda como advogado”, salientou o petista.

Repercussão

A vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) usou a tribuna para falar sobre o aumento nos casos de violência contra a mulher. Como base para sua fala a parlamentar apresentou dados veiculados na reportagem de domingo do Diário, cujo título foi “Denúncias de violência contra mulher crescem 30% na região”. Ana aproveitou e lembrou a todos dos seus projetos e suas leis voltadas à proteção da mulher, além dos pedidos para Delegacia da Mulher 24 horas e instalação de tornozeleiras eletrônicas em acusados de violência contra a mulher, assim que termine a audiência de custódia.