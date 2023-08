Andreense Márcio Augusto relembra clássicos do The Originals em Mauá

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



31/08/2023 | 07:00



Cantor e compositor nascido em Santo André, Márcio Augusto se apresentará em Mauá, no sábado. O artista foi integrante da banda The Originals, que chegou ao disco de ouro em 2006. Além dessa marca, várias músicas do grupo serviram como trilha sonora de novelas e programas de TV. O evento será realizado no Espaço Maddok (Rua Nelson Barbosa Ferreira, 120 - Vila Noemia), às 20h.

O andreense retornou, em 2010, sua carreira solo. No mesmo ano, o artista lançou um CD autoral e mais dois DVDs ao vivo, que traziam releituras de clássicos do rock e do pop nacional e internacional.

Em 2019, o artista lançou o single Um Beijo em Copacabana, que ganhou, em janeiro de 2022, um videoclipe em 4K. Seu trabalho mais recente é a canção Novo Amanhã, lançada em agosto do ano passado. A música traduz um panorama do distanciamento social causado pela pandemia de Covid-19.

Os ingressos para o evento em Mauá podem ser adquiridos no próprio Espaço Maddok ou pela plataforma Sympla.