Água escura nas torneiras volta a preocupar famílias do Riacho Grande

Thainá Lana



31/08/2023 | 07:00



No início desta semana, moradores do pós-balsa, no Riacho Grande, em São Bernardo, voltaram a se preocupar com a qualidade da água fornecida nas residências. Segundo denúncia da líder comunitária da região, Ister Carvalho, 25 anos, desde a última segunda-feira (28) água com tonalidade escura tem saído das torneiras de pelo menos 199 residências localizadas nas ruas Floriano Alves da Silva e Rio acima, no Bairro Santa Cruz.

Não é a primeira vez que isso ocorre. Em junho deste ano, o Diário denunciou o problema e desde então a tonalidade da água havia voltado ao normal.

A líder comunitária do pós-balsa também denuncia que além da água escura, as famílias da região também sofrem com falta de abastecimento nas residências.

“Recebo diariamente muitas reclamações dos moradores falando sobre o descaso em relação ao desabastecimento, e quando ligam a água ela vem suja. Eles pagam a água e não dá para consumir e nem mesmo utilizar para lavar casa ou roupa porque suja mais do que limpa. Após a denúncia tinha melhorado um pouco, mas voltou tudo novamente”, ressalta.

Procurada, a Sabesp informou que irá enviar equipes às ruas citadas para verificar se há alguma alteração na água distribuída nesses endereços e que “o monitoramento da qualidade da água, feito diariamente, não identificou desconformidade em relação aos parâmetros previstos na legislação”.