Escola de São Bernardo tem 700 participantes no Desafio

A E.E. (Escola Estadual) Doutor Francisco Emygdio Pereira Neto, no Jardim das Acacias, em São Bernardo, se uniu para que todos os estudantes pudessem participar da 17ª edição do Desafio de Redação. Após aplicarem formações para alunos e professores sobre o tema deste ano “Reciclar para Transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade”, 700 estudantes escreveram textos para concorrer ao maior concurso literário do Grande ABC. As inscrições seguem abertas até 29 de setembro.

A coordenadora pedagógica da escola, Ivana de Albuquerque Amaro, disse ao Diário que a escola parou para fazer o Desafio de Redação. “Os alunos do Ensino Médio fizeram as redações na semana passada (21) e os estudantes do Ensino Fundamental realizaram nesta segunda (28). Foram dois dias destinados para isso. Todo ano participamos e agora não seria diferente.”

O gênero da redação do Desafio é livre para as categorias um e dois (alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, EJA-Educação de Jovens e Adultos e Telessala) e dissertativo-argumentativo para as categorias três, quatro, cinco e seis (alunos do Ensino Médio, EJA e Telessala, professores e membros da Comunidade com Ensino Médio completo).

Para Ivana, o Desafio de Redação é essencial para ajudar a melhorar as técnicas de escrita e argumentação, principalmente para os vestibulandos. “É uma ferramenta a mais. Redação hoje é tudo para ajudar a pessoa a conseguir um emprego, ir bem no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ingressar na faculdade. Os prêmios do concurso são mais um incentivo aos alunos. Quando falamos para cada sala o que eles podem ganhar, todos ficaram bem empolgados”, declara.

O Desafio de Redação premiará os ganhadores com 15 bolsas de estudos na FSA (Fundação Santo André) e itens como celulares, notebooks e tablets.

Como maneira de preparar os estudantes antes que eles começassem a escrever os textos, a escola Doutor Francisco Emygdio Pereira Neto realizou formações tanto para o corpo discente quanto docente. “Todos os professores da escola passaram por formações durante os HPTCs (horários de trabalho pedagógico coletivo) para que pudessem saber mais a respeito do tema. Em sala, eles passaram os conhecimentos aos alunos, com produções de powerpoints, principalmente nas aulas de ciências. Sem a base do assunto não é possível escrever. Por isso, todos se prepararam.”

De acordo com Ivana, a escola tem, mensalmente, a participação no Redação Paulista, nova plataforma da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. “Os alunos já fazem um texto por mês. O Desafio de Redação vem para complementar o trabalho que eles possuem.”

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA.