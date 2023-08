Termina nesta quinta primeira fase do leilão da fábrica da Pan

Da Redação



30/08/2023 | 20:32



A primeira fase do leilão da antiga fábrica da Chocolates Pan, avaliada em cerca de R$ 105 milhões, termina hoje e, caso não tenha lances que alcancem o valor, será aberta uma segunda chance de venda com uma redução de 50% no valor, dessa forma a área poderá ser arrematada pelo lance inicial de cerca de R$ 52 milhões, com novo prazo até 15 de setembro, conforme regras do edital. O imóvel com 10.432 m² está localizado no bairro Santa Paula, uma das áreas mais valorizadas de São Caetano.

O comprador receberá o imóvel livre de qualquer débito. O valor da venda tem a finalidade de pagar os credores e dar uma destinação útil ao imóvel para a sociedade, segundo a Positivo Leilões, empresa responsável pelo pregão.

Outros itens como máquinas, equipamentos e sucatas também estão disponíveis em diferentes lotes no leilão.

Os interessados podem participar por meio do site www.positivoleiloes.com.br. Nele é possível obter todas as informações e as regras do leilão. No site também estão disponíveis outros itens da massa falida da Chocolates Pan, que também estão em leilão.

A Chocolates Pan, que somava dívidas de mais de R$ 260 milhões, teve falência decretada em fevereiro deste ano, depois de um processo de recuperação judicial.

A empresa, uma das mais tradicionais do Grande ABC, Pan começou a funcionar no endereço em 1935 e criou produtos icônicos, como os cigarrinhos e as moedas de chocolate.

As dificuldades financeiras tiveram início em 2019 e, dois anos depois, quando entrou com pedido de recuperação judicial, pela primeira vez em sua história, não vendeu produtos de Páscoa na loja da fábrica.

No início deste ano, a Pan deu entrada na Justiça com um pedido de autofalência, alegando que não tinha condições as dívidas. A 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de São Paulo recusou e, naquele mesmo mês, decretou a falência da empresa.