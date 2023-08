São Paulo finaliza preparação para encarar LDU com Beraldo como dúvida

30/08/2023 | 20:00



O São Paulo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, marcado para as 19 horas de quinta, no Morumbi. Ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo, sofrida durante o primeiro jogo, no Equador, o zagueiro Beraldo é duvida para a partida decisiva.

O jovem defensor de 19 anos não foi liberado pelo departamento médico são-paulino para participar do último treinamento antes do segundo embate com a equipe equatoriana, mas existe a possibilidade de que fique pelo menos no banco de reservas. Já a escalação entre os titulares é pouco provável.

Antes de trabalhar com os jogadores no gramado, o técnico Dorival Júnior exibiu um vídeo ao elenco no auditório do CT da Barra Funda. Depois disso, levou os atletas ao campo para realizar uma atividade com um circuito físico como aquecimento, coordenado pelos preparadores Celso Rezende e Pedro Campos.

Em seguida, Dorival comandou um treino tático e posicional e um trabalho técnico de construção de jogadas e finalização ao gol. Houve também uma atividade de aperfeiçoamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Como foi derrotado por 2 a 1 em Quito na semana passada, o São Paulo tem de vencer por mais de um gol de diferença para avançar às semifinais. Vitória por margem mínima leva a definição da vaga para as penalidades.