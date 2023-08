Zema marca visita a obra na Itália e não deve se encontrar com Lula em MG

30/08/2023 | 19:44



Um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que pretende ir a Minas Gerais na próxima semana para eventos em que lançaria investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo de Minas anunciou que o chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), viajará para a Áustria e para a Itália entre os dias 5 e 15 de setembro, o que deve inviabilizar um encontro entre os dois. Em sua live semanal na terça-feira, 29, o presidente havia afirmado que pretendia fazer, na próxima semana, eventos em São Paulo e em Minas, mesmo se os governadores não quisessem participar.

"Eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, para discutir os investimentos do Estado de São Paulo. Vamos fazer um ato, vamos tentar a participação do governo do Estado. Se (o governador) quiser participar. Se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito", disse Lula, completando: "Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assinar são com eles também".

O governo de Minas, porém, informou que não recebeu nenhum comunicado da gestão federal sobre eventual visita de Lula ao Estado na próxima semana. Com isso, anunciou publicamente agenda que já estava definida na Europa. Segundo o Estado, Zema cumprirá agendas de trabalho na Itália e na Áustria, entre os dias 5 e 15 de setembro.

"A missão internacional tem como foco a atração de investimento para Minas Gerais, o fortalecimento das relações bilaterais, além de promover o Estado no exterior", destaca o Estado.

De acordo com o governo, uma das agendas será a vistoria das obras da Superstrada Pedemontana Veneta, executada pela empresa italiana INC S.P.A., que venceu a licitação para elaborar o projeto, construir, operar e dar manutenção no Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte, por 30 anos. "O governador irá verificar as características de execução da rodovia italiana, semelhante à obra que será desenvolvida em Minas Gerais", informou o governo.

Além disso, Zema participará do Lide Brazil Conference, em Milão, ao lado de empresários, investidores e outras autoridades. Ele estará, junto com outros governadores, em um Painel de Empreendedorismo. A agenda de Zema também inclui reuniões e visitas a empresas italianas que estão presentes em Minas Gerais, com o objetivo de atrair e ampliar investimentos no Estado.

Na última segunda-feira, 28, Zema condecorou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Durante a cerimônia na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), apoiadores do ex-presidente pediram para que o governador mineiro deixasse o Novo e se filiasse ao PL, partido do ex-chefe do Executivo.

Convite a Lula e preocupação com exploração política

Interlocutores ligados a Romeu Zema negam que o governador tenha marcado a visita à Europa para não se encontrar com Lula e apontam situação inversa. Segundo eles, a viagem já estava marcada e, preocupados com a possibilidade de o entorno do presidente aproveitar da ausência do governador para ir a Minas sem sua presença, Zema fez um convite público para que o presidente estivesse no Estado, há duas semanas, durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a Minas em uma fábrica de blindados em Sete Lagoas.

"Quero convidar o presidente Lula para estar aqui em Minas, em breve, acompanhar a conclusão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e também as obras do metrô de BH. Convido o presidente o Lula para estar aqui, será muito bem-vindo para acompanhar o desenvolvimento de Minas", declarou Zema na ocasião. Em seu discurso, o vice-presidente respondeu: "Eu falei ao governador Zema para pôr o café no bule porque daqui a pouquinho o presidente Lula vai estar aqui."

A Presidência da República também foi procurada para se manifestar sobre a alegação do governo de Minas de que o Estado não foi informado oficialmente sobre uma possível visita de Lula. Em caso de retorno, a reportagem será atualizada com esse posicionamento.

Tarcísio diz que fará todo o esforço para participar de eventual ato

Também nesta quarta-feira, 30, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi instado a comentar a fala de Lula sobre possíveis eventos em São Paulo e Minas na próxima semana. O chefe do Executivo paulista elogiou o fato de o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ter incluído as demandas colocadas por seu governo e disse que pretende ir a eventual ato com Lula para anúncios de investimentos.

"Havendo programa do PAC em São Paulo, a gente vai fazer todo o esforço para estar presente sim. É importante. São obras que a gente vai fazer em conjunto e o destinatário final da política pública é o cidadão", afirmou o governador.