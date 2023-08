Djokovic bate espanhol e vai à 3ª rodada do US Open; Matos avança nas duplas e Melo cai

30/08/2023 | 19:45



Novak Djokovic venceu o espanhol Bernabe Zapatta Miralles nesta quarta-feira, pela segunda rodada do US Open e assegurou a classificação à próxima fase para continuar em busca de seu quarto título do Grand Slam americano. O triunfo foi sem maiores complicações, com placar final de 3 sets a 0, após parciais de 6/4, 6/1 e 6/1 em pouco mais de duas horas de partida.

"Aos 36 anos de idade, após 20 anos vindo para Nova York, eu ainda tenho a motivação para apresentar o meu melhor tênis possível nesta quadra", afirmou o sérvio depois da vitória. "Eu tenho a experiência e o entendimento sobre o que precisa ser feito nos momentos mais importantes, preservando energia e focando no momento presente", completou.

O US Open é o major que o sérvio não ganha a mais tempo. Campeão de Wimbledon em 2022 e das edições deste ano de Roland Garros e do Aberto da Austrália, ele venceu o Grand Slam americano pela última vez em 2018. A última final foi em 2021, quando foi derrotado pelo russo Daniil Medvedev. No ano passado, não pôde disputar o torneio por não ter tomado a vacina contra a covid-19.

Para chegar à segunda rodada e bater Miralles, Djokovic venceu o francês Alexandre Müller no jogo de estreia. Era o que ele precisava para tomar o posto de número 1 do mundo do fenômeno espanhol Carlos Alcaraz, independentemente do que acontecerá daqui pra frente na disputa em Nova York. O próximo adversário do sérvio será o croata Laslo Dere, na sexta-feira.

Também nesta sexta, o grego Stéfanos Tsitsipas, tenista número 7 do ranking, foi surpreendido e acabou eliminado pelo suíço Dominic Stricker, 128ª colocado, que venceu o duelo por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 7/6 (7/2), 7/6 (7/5), 6/7 (6/8) e 3/6. Na disputa feminina, a número 1 do mundo Iga Swiatek bateu a australiana Daria Saville por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

DUPLAS

Na chave masculina de duplas, o Brasil conseguiu avançar representado por Rafael Matos. Ao lado do português Francisco Cabral, o gaúcho bateu os belgas Joran Vliegen e Sander Gille por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/4. Na segunda rodada, os adversários serão o holandês Tallon Griekspoor e o holandês Thanasi Kokkinakis.

Já o mineiro Marcelo Melo e o australiano John Peers pararam na estreia. Eles foram derrotados pelos cabeças de chave 13, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Lloyd Glasspool, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Agora, Melo foca nas duplas mistas, ao lado da checa Katerina Siniakova. "Infelizmente não deu por aqui. Eles jogaram muito bem hoje. Aproveitaram já uma chance no primeiro game do primeiro set. Tivemos até dois break-points, mas não conseguimos recuperar", lamentou Melo.