Água escura nas torneiras volta a preocupar famílias do Riacho Grande

Thainá Lana



31/08/2023 | 00:01



No início desta semana, moradores do pós-balsa, no Riacho Grande, em São Bernardo, voltaram a se preocupar com a qualidade da água fornecida nas residências. Segundo denúncia da líder comunitária da região, Ister Carvalho, 25 anos, desde a última segunda-feira (28) uma água com tonalidade escura tem saído das torneiras de pelo menos 199 residências localizadas nas ruas Floriano Alves da Silva e Rio acima, no Bairro Santa Cruz.

Não é a primeira vez que isso ocorre. Em junho deste ano, o Diário denunciou o problema e desde então a tonalidade da água havia voltado ao normal. Na ocasião, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo), responsável pelos serviços públicos de saneamento básico no Estado, informou, em nota, que garantia a qualidade da água distribuída aos clientes e que após coleta de amostras não havia identificado nenhuma anomalia na água saída do tratamento dos sistemas isolados Tatetos e Santa Cruz.

Além da desconfiança em relação à qualidade da água para o consumo, os familiares apontam outros problemas ocasionados pela cor escura no líquido fornecido pela Sabesp, como manchas em roupas, danos em máquinas de lavar, gastos extras com galões de água potável, entre outros.

A líder comunitária do pós-balsa afirma que além da água escura, as famílias também sofrem com falta de abastecimento nas residências. “Recebo diariamente muitas reclamações dos moradores falando sobre o descaso em relação ao desabastecimento, e quando ligam a água ela vem suja. Eles pagam a água e não dá para consumir e nem mesmo utilizar para lavar casa ou roupa porque suja mais do que limpa. Após a denúncia tinha melhorado um pouco, mas voltou tudo novamente”, ressalta.

Ister diz que constantemente os moradores acionam a Sabesp para que a fornecedora resolva o problema, porém, segundo ela, a empresa não responde às solicitações. “Eles falam que vão dar um parecer, mas nunca retornam”, finaliza.

Procurada, a Sabesp informou que irá enviar equipes às ruas citadas para verificar se há alguma alteração na água distribuída nesses endereços e que “o monitoramento da qualidade da água, feito diariamente, não identificou desconformidade em relação aos parâmetros previstos na legislação”.

“Com relação ao abastecimento do bairro, a Sabesp informa que está em fase final a conclusão de obras para a implantação de um novo poço artesiano, em reforço ao sistema existente. A previsão de entrega é para novembro deste ano. O abastecimento também tem sido diariamente complementado com caminhões-tanque”, pontuou a companhia.

O órgão afirmou ainda que não recebeu em seus canais de atendimento nenhuma solicitação sobre a qualidade da água nas ruas mencionadas. Registros de tela de conversas do WhatsApp mostram que a líder comunitária Ister Carvalho informou ontem o problema da água escura a um superintendente e gerente da Sabesp, responsável pelo pós-balsa, conhecido como Paulo.