O que fazer em Las Vegas? Roteiro de viagem

30/08/2023 | 18:55



Palco de muitos filmes, sonho de viajantes pelo mundo. Se você pretende conhecer essa cidade mágica, você precisa saber o que fazer em Las Vegas. Com certeza não dá para deixar de ir em um casino.

E pra quem tem receio de jogar pela primeira vez, nada como se divertir antes da viagem com uma roleta virtual para se acostumar com a estratégia.

Mas Las Vegas vai além dos luxuosos cassinos. Há várias opções de lazer por lá. Quer descobrir?

Quero planejar uma viagem mas não consigo escolher o que fazer em Las Vegas

Planejar uma viagem pode ser emocionante, mas também pode ser um desafio quando há tantas opções disponíveis. Para ajudar a decidir o que fazer em Las Vegas, siga estas etapas:

1- Defina seus Interesses

Pense em que tipo de atividades você gosta. Você está interessado em cassinos, shows, compras, gastronomia, vida noturna, esportes ao ar livre, história ou cultura? Isso ajudará a direcionar suas escolhas.

2- Priorize Suas Preferências

Liste as atividades que mais chamam sua atenção. Isso pode ajudá-lo a visualizar o que é mais importante para você.

3- Duração da Viagem

Considere quantos dias você ficará em Las Vegas. Isso afetará quantas atividades você pode fazer.

4- Variedade

Tente equilibrar diferentes tipos de atividades para ter uma experiência completa. Por exemplo, se você passar a maior parte do tempo em cassinos, pode querer incluir algum entretenimento ao vivo, gastronomia ou atividades ao ar livre.

5- Orçamento

Estabeleça um orçamento para sua viagem. Algumas atividades, como shows ou jantares em restaurantes de luxo, podem ser mais caras.

6- Reservas Antecipadas

Se houver atrações e shows específicos que você deseja fazer, verifique se é necessário fazer reservas antecipadamente.

7- Pesquisa Online

Use sites de viagens e fóruns para ler avaliações de outras pessoas sobre as atividades que você está considerando. Isso pode ajudar a ter uma ideia melhor do que esperar.

8- Flexibilidade

Lembre-se de que é bom ter um plano, mas também esteja aberto a mudanças e improvisações durante a viagem.

9- Personalização

Personalize seu itinerário de acordo com o que mais lhe atrai. Não se sinta obrigado a seguir um plano rígido; ajuste conforme sua disposição.

Finalmente, lembre-se de que não é possível fazer tudo em uma única viagem, então concentre-se nas atividades que mais se alinham aos seus interesses e aproveite ao máximo essa experiência única em Las Vegas.

Opções interessantes do que fazer em Las VEgas

Las Vegas é conhecida por sua vibrante vida noturna, cassinos luxuosos, shows espetaculares e uma variedade de atrações únicas. Aqui está um roteiro sugerido para aproveitar ao máximo sua viagem a Las Vegas:

Dia 1: Chegada a Las Vegas

Chegue ao seu hotel e faça o check-in. Explore a Las Vegas Strip, a avenida principal repleta de cassinos, hotéis temáticos e luzes deslumbrantes. Visite o Welcome to Fabulous Las Vegas Sign para tirar fotos icônicas.

Dia 2: Atrações na Strip

Visite o complexo do hotel-cassino New York-New York e ande na montanha-russa The Roller Coaster. Explore o MGM Grand e veja o espetáculo das fontes do Bellagio, que acontece em intervalos regulares.

Se estiver em seu orçamento, jante em um dos restaurantes de classe mundial ao longo da Strip.

Dia 3: Dia de Relaxamento e Compras

Reserve um dia para curtir sua estadia. Passe a manhã relaxando à beira da piscina do seu hotel. À tarde, vá às compras em shoppings como o Forum Shops no Caesars Palace ou o Miracle Mile Shops no Planet Hollywood.

Dia 4: Atrações Temáticas

Visite o Luxor Hotel, em forma de pirâmide, e explore seu interior egípcio. Vá ao Paris Las Vegas e suba na Torre Eiffel em escala reduzida para uma vista panorâmica da cidade – é absolutamente incrível e inesquecível.

Dia 5: Aventuras ao Ar Livre

Faça uma viagem de um dia ao Red Rock Canyon para trilhas e paisagens deslumbrantes. À noite, considere assistir a um espetáculo de luzes e águas, como o “Lake of Dreams” no Wynn Las Vegas.

Dia 6: Downtown Las Vegas e Fremont Street Experience

Las Vegas também é rica em história. Por isso, visite a área histórica de Downtown Las Vegas e caminhe pela Fremont Street Experience. Experimente a tirolesa SlotZilla, que permite voar pela Fremont Street.

Dia 7: Explorando mais Cassinos e Entretenimento

Quando se está em VEgas, viva VEgas. Então visite outros cassinos icônicos, como Venetian, onde você pode passear em gôndolas em canais internos. Reserve ingressos para um show de renome, como um espetáculo do Cirque du Soleil ou um concerto de um artista famoso.

Dia 8: Viagem de Um Dia ao Grand Canyon

Se você tiver tempo, considere fazer uma viagem de um dia ao Grand Canyon. Existem excursões de helicóptero, ônibus e avião disponíveis.

Lembre-se de que Las Vegas oferece uma ampla gama de atividades, e este roteiro é apenas uma sugestão. Certifique-se de ajustar o itinerário de acordo com seus interesses e preferências pessoais.

Além disso, verifique as restrições e horários das atrações com antecedência. Há muito o que fazer em Las Vegas e essa viagem será inesquecível!