Bia Haddad elogia algoz após eliminação no US Open: 'Foi mais corajosa e mais criativa'

Eliminada na segunda rodada da chave de simples do US Open, Beatriz Haddad Maia considerou bastante justa a derrota por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5, sofrida diante da americana Taylor Townsend nesta quarta-feira. A brasileira top 20 do ranking da WTA mostrou-se insatisfeita com o nível do tênis que apresentou, mas também exaltou a postura da adversária, atual 132ª e ex-número 61 do mundo.

"Hoje, infelizmente, joguei bem abaixo do que gostaria. A minha adversária foi mais corajosa e conseguiu, nos momentos mais importantes do jogo, ser mais criativa e mais valente. Vou tentar aprender com essa derrota. Agradeço demais o apoio de todos nessa semana", afirmou Bia.

A queda faz a paulistana de 27 anos correr o risco de sair do grupo de 20 melhores tenistas do mundo. Atualmente, ele ocupa a 19ª posição, sete abaixo de seu melhor ranqueamento, o 12ª lugar alcançado em fevereiro.

Atingir a segunda rodada, como já havia feito no ano passado, é o mais longe que Bia já conseguiu ir na chave de simples do US Open. Em Grand Slams, sua melhor campanha foi em Roland Garros, neste ano, quando chegou à semifinal e caiu para a número 1 do mundo Iga Swiatek.

Bia ainda não se despedirá de Nova York, pois está na disputa da chave de duplas do major americano. Ao lado da belarussa Vicotria Azarenka, ela enfrentará as húngaras Anna Bondár e Tímea Babos, em duelo previsto para as 12 horas desta quinta-feira. "Agora é me preparar para a dupla. Estou motivada para continuar nessa semana o máximo possível", disse.