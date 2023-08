Santos anuncia contratação do atacante uruguaio Maxi Silvera

30/08/2023 | 18:14



O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante uruguaio Maximiliano Silvera, que assinou contrato válido até o fim de 2023. O jogador tem 25 anos e estava sem clube após o fim de seu vínculo com o Necaxa, do México. Com a janela de transferências nacional fechada desde o dia 2 de agosto, a diretoria santista tem mapeado atletas sem contrato para reforçar o elenco.

Revelado pelo Cerrito, do Uruguai, Silvera se destacou na temporada 2021, quando marcou 21 gols em 30 jogos na liga nacional. No ano seguinte, acertou sua transferência para o Juárez, do México, antes de ser contratado pelo Necaxa, clube no qual chegou no início deste ano e ficou até julho.

Maximiliano Silvera, também chamado apenas de Maxi Silvera, é o oitavo reforço contratado pelo Santos para o segundo semestre. Até então, o clube do litoral paulista já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch, o zagueiro João Basso, o meia Nonato, o volante Tomás Rincón e o lateral-direito Júnior Caiçara.

Ao lado dos demais recém-chegados, o uruguaio terá a missão de tentar livrar o Santos do rebaixamento. O time alvinegro está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona da degola, com apenas 21 pontos. O próximo compromisso é contra o América-MG, em Belo Horizonte, às 19h30 de domingo, pela 22ª rodada.