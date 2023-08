Maíra Cardi abre álbum de fotos do casamento com Thiago Nigro: Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim

30/08/2023 | 18:11



O amor está no ar! Maíra Cardi decidiu abrir o álbum de fotos do seu casamento com Thiago Nigro aos seus mais de oito milhões de seguidores, e deixou todos encantados.

Em seu feed, a coach postou um carrossel de fotos e exibiu detalhes da cerimônia, que aconteceu em um hotel e foi apenas para amigos bem próximos e familiares.

Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro.;

Maíra ainda revelou que em 2024 terá a segunda parte do casamento:

Nossa vida é rodeado de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso, decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém. Fechamos um hotel por cinco dias, e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos pra compartilhar desse momento tão especial. Mas ano que vem, tem parte dois!

E encerrou:

Obrigado a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois).