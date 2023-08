Sheila Mello comemora 25 anos de sua chegada no É o Tchan!: Uma das datas mais importantes da minha vida

30/08/2023 | 18:10



Nesta quarta-feira, dia 30, Sheila Mello compartilhou em suas redes sociais um relato emocionante em comemoração aos 25 anos de sua chegada no É o Tchan! A dançarina fez uma retrospectiva relembrando tudo o que passou até conquistar o posto de Loira do Tchan no concurso promovido pelo Domingão do Faustão.

Essa é uma das datas mais importantes da minha vida. O sucesso gráfico esse vocês conhecem, mas eu queria falar internamente o que ganhei com essa experiência. Quando a gente nasce, a gente depende do olhar e da validação da nossa mãe, dos cuidadores, depois do núcleo número um que é a família. Depois isso vai dilatando, vai pra sociedade, pro trabalho e agora imagina o quanto foi importante pra mim receber essa validação, esse olhar acolhedor e amoroso do Brasil inteiro.

Por fim, Sheila aproveitou para agradecer ao público, que teve uma parcela mais do que importante na conquista que mudou sua vida.

Se você votou em mim, quando alguém te perguntar se já ajudou alguém a realizar algum sonho, você pode dizer que sim. Você ajudou a realizar o sonho da loirinha bochechuda lá de Cidade Ademar que dançava na laje do avô, da avó e depois dançou pro Brasil, finalizou.