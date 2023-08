Artilheiros do Guarani, Derek e Bruno Mendes disputam titularidade para o dérbi

30/08/2023 | 17:55



O Guarani segue sua preparação para o dérbi diante da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Umberto Louzer tem a boa notícia do retorno do atacante Derek, que está recuperado de lesão e vem gerando dúvida para o treinador escalar o setor ofensivo.

Derek teve uma lesão na coxa no final de julho e ficou fora de três partidas. Nos dois últimos jogos, em que o Guarani venceu o Sport por 3 a 1 e empatou com o Sampaio Corrêa por 1 a 1, ele entrou no decorrer dos jogos e agora briga pela titularidade. Pesa a seu favor o fato de ser um dos artilheiros da Série B com oito gols, atrás apenas de Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, com 11, e Vagner Love, do Sport, com 10.

Mas seu substituto foi Bruno Mendes, que emplacou cinco partidas como titular e está com um melhor ritmo de jogo. Além disso, ele marcou um dos gols diante do Sport e colou na artilharia com o companheiro, com sete gols. No dérbi do primeiro turno, que terminou empatado por 1 a 1, foi dele o único gol do Guarani.

Após o empate com o Sampaio Corrêa, o Guarani chegou a 41 pontos, em sétimo lugar. O quarto colocado é o Juventude, com 43. O dérbi com a Ponte Preta será realizado no sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), apenas com torcida do Guarani.