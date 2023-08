Faustão 'não vê a hora de sair andando pelo quarto', diz cardiologista

30/08/2023 | 17:44



Após ser extubado e passar a respirar sem a ajuda de aparelhos, Faustão não vê a hora de sair andando pelo quarto. A informação foi dada pelo cardiologista do apresentador ao jornal O Globo.

Segundo Fernando Bacal, Faustão está ansioso para sair do quarto. "Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", disse o médico.

O apresentador foi extubado nesta terça-feira, 29, dois dias após passar por uma cirurgia de transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Conforme boletim médico divulgado, "O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração".

O boletim ainda informa que ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O apresentador de 73 anos está no hospital desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.