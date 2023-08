NZN lança programa de Aprendiz Legal e abre inscrições para vagas em São Paulo

Da Redação



30/08/2023 | 17:49



A NZN, referência no desenvolvimento de soluções de publicidade e comunicação online, anuncia seu Programa de Aprendiz. As inscrições para o programa estarão abertas e seguem até o dia 11 de setembro de 2023. São três vagas que abrangem as áreas de P&C e de comunicação digital e atendem pessoas que podem trabalhar na sede de São Paulo da NZN.

O programa oferece uma oportunidade única para jovens talentos ingressarem em uma organização de destaque e adquirirem experiência prática enquanto continuam seus estudos. Os participantes terão carga horária de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, passando dois dias trabalhando remotamente, dois dias no escritório e mais um dia em um curso de capacitação.

“A NZN reconhece a importância da diversidade e inclusão em seu ambiente de trabalho. O programa de Aprendiz Legal visa proporcionar oportunidades a jovens talentos de diversas origens e circunstâncias. O nosso objetivo reflete o compromisso contínuo da NZN em investir no desenvolvimento de talentos jovens, contribuindo para seu crescimento profissional e para o progresso da sociedade”, declara Rafiana Rech, Gerente de Pessoas & Cultura da NZN.

As inscrições estarão abertas até o dia 11 de setembro de 2023, com os mesmos benefícios oferecidos a todos os outros colaboradores da NZN. Para se qualificar para o programa, os candidatos devem:

Ter entre 14 e 24 anos de idade.

Estar cursando ensino fundamental, médio ou ter concluído o ensino médio.

Ter disponibilidade para trabalhar de acordo com o horário de aula.

A preferência é por candidatos que estejam em situação de vulnerabilidade social.

É importante observar que a NZN aceitará indicações, mas com a ressalva de que não é permitido ter parentes no mesmo time de trabalho.

Para mais informações e para se inscrever no programa, visite o site de vagas da NZN até o dia 11 de setembro de 2023. (https://aprendizlegal-nzn.gupy.io/)