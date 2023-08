Festival Oriental celebra centenário da imigração japonesa a Ribeirão Pires

Da Redação



30/08/2023 | 17:32



No ano de celebração do primeiro centenário da imigração japonesa a Ribeirão Pires, a cidade valoriza tradições e a história dos primeiros colonos da cidade com a 2ª edição do Festival Oriental. O evento, que acontecerá neste domingo (3), das 10h às 19h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), trará shows musicais, dança e o melhor da gastronomia de países como Japão, China e Coreia do Sul.

De acordo com o historiador e diretor de patrimônio histórico de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte, o casal de japoneses Yutaka Nogami e Toki Kumabe Nogami chegou a Ribeirão Pires no inverno de 1923. Vieram à Estância ainda em clima de amor, já que estavam em lua-de-mel, e foi aqui que estabeleceram um lar, depois de comprar terras para o cultivo de hortifrutis.

Com as raízes bem fincadas nas terras ribeirão-pirenses, a família Nogami não fez só história na cidade, mas também marcou o início da cultura oriental em toda região. Yutaka faleceu nos anos de 1980, aos 84 anos, enquanto Toki partiu em 1996, aos 94. Seu legado, entretanto, assim como o da cultura japonesa, ainda pode ser encontrado em pontos de Ribeirão Pires, a exemplo do Jardim Japonês (Rua Miguel Prisco, 286 - Centro).

Inaugurado em 1971, o espaço é composto por estruturas inicialmente doadas por famílias de imigrantes japoneses. Neste ano, o Jardim, que fica ao lado do Paço Municipal, será um dos cenários do Festival Oriental.

A festa trará programação especial, com atrações de origem japonesa, como a parada taikô, que fará um cortejo pelo centro da cidade até o Paço Municipal, apresentações de jiu-jitsu, karaokê japonês, dança tradicional japonesa (Bon Odori), e o show do músico Yutaka.

O Festival Oriental também contará com gastronomia típica, reunindo pratos famosos da cultura nipônica, como temaki, guioza, rámen, takoyaki e okonomiyaki, além da novidade desta edição que é o Maid Café, uma cafeteria popular japonesa que funcionará nas dependências do CHL - Centro Histórico e Literário.

O evento, que conta com entrada social de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, acontecerá no Paço Municipal, situado à Rua Miguel Prisco, 288 - Centro.

Festival Oriental de Ribeirão Pires 2023

Data: 03/09

Horário: 10h às 19h

Local: Paço Municipal (Rua Miguel prisco, 288 - Centro)

Inscrições para Concurso de Cosplay:

turismoribeiraopires.com.br/chamamentos.