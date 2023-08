Turnê Nós A Gente, de Gilberto Gil e família, chega em São Paulo

Da Redação



30/08/2023 | 17:25



São Paulo, 30 de agosto de 2023 - A turnê Nós A Gente, estrelada por Gilberto Gil e sua família, chega à capital paulista, com patrocínio da Natura, em setembro. Após temporada de sucesso na Europa e passagens por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador, a “trupe afetiva”, como o grupo se denomina, sobe ao palco do Espaço Unimed Hall nos dias 14, 15 e 16 de setembro.

Na apresentação, que tem Gil acompanhado por seus filhos Bem, José, Nara e Preta, e pelos netos João, Flor, Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas e Bento, além de sua nora Mariá Pinkusfeld, a família mostra versões de sucessos acumulados ao longo dos quase 60 anos de carreira do artista. Canções como “Palco”, “Tempo Rei” e “Vamos Fugir”, além de hits dos Gilsons fazem parte do repertório.

“Poder estar mais uma vez junto ao Gil e sua família nesse projeto tão incrível e emocionante é uma verdadeira honra para nós. Essa turnê representa muito do que acreditamos na Natura, que é trazer a verdadeira conexão com o público e com as pessoas tendo como objetivo celebrar o bem-estar em todas as suas formas. Estamos realmente muito felizes e animados com essa parceria, com a certeza de que será um verdadeiro sucesso em São Paulo, assim como foi em todas as outras passagens”, comenta Denise Coutinho, diretora de Marketing Brasil da Natura.

Ao final do show, Natura ainda presenteia o público com a edição especial da polpa desodorante hidratante para o corpo Ekos Tukumã, junto a uma cartinha e cupom de desconto para ser utilizado no site da marca.

SERVIÇO:

Informações e compra de ingresso: https://gilbertogil.com.br/agenda/

Evento: Nós a gente, Gilberto Gil e família

Data: 14/09, 15/09 e 16/09

Horário: 20h

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru,795 - Barra Funda, São Paulo

Conheça o acervo digital Gilberto Gil: https://artsandculture.google.com/project/gilberto-gil