Feriadão será com Festa da Fazenda no Parque da Água Branca

30/08/2023 | 17:22



Preparem-se. Entre os dias 07 e 10 de setembro, das 10h às 19h, o Parque da Água Branca recebe a “Festa da Fazenda”, com muito modão de viola, espaço para dançar e um pavilhão de alimentação com deliciosas comidas e doces típicos de dar água na boca. O evento gratuito será na Avenida Francisco Matarazzo, número 455, e uma ótima oportunidade para curtir em família.

Comida na telha, batata suiça “caipira”, feijão tropeiro, arroz carreteiro, galinhada, milho e muito mais farão parte da gastronomia do evento. Os visitantes ainda contarão com um espaço de doces típicos para sobremesa, como doce de abóbora, doce de leite, canjica, paçoca e outros.

No parque da Água Branca, é possível contar com o clima da fazenda, já que por lá é possível encontrar diversas espécies de animais passeando livremente pelo parque. A festa inclui um espaço bazar, com artesanato e variedades, ideal para presentear alguém querido.

Para animar a festa, os visitantes podem conferir música sertaneja, moda de viola, pagonejo, MPB e DJ.

DOIS EVENTOS NO MESMO DIA

E quem for ao evento ainda tem mais uma vantagem: também poderá se deliciar com o Festival do Morango e do Torresmo que acontece na mesma data. A festa contará com delícias como merengue, fondue de morango, e muito mais. Para os apaixonados por torresmo, será possível encontrar torresmo de barriga, torresmo de rolo, torresmo a pururuca e torresmo recheado. O cardápio vai muito além, já que também será possível encontrar opções para o café da manhã, com café coado na hora, lanches e biscoito de polvilho.