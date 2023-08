Ailton Graça aparece como eterno trapalhão em primeiro trailer de Mussum - O Filmis

30/08/2023 | 17:10



Vem aí e promete ser emocionante! No dia 2 de novembro, o público poderá acompanhar Mussum - O Filmis, em todos os cinemas. Com Yuri Marçal e Cacau Protásio no elenco, o longa narra a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, interpretado pelo ator Ailton Graça, que vive o seu primeiro protagonista no cinema.

Com direção de Silvio Guindane, a produção irá emocionar - e divertir - ao mostrar momentos menos conhecidos e explorados da vida do comediante e músico. No primeiro trailer, divulgado nesta quarta-feira, dia 30, é possível conhecer um pouco da história de Mussum, que nasceu em uma família pobre na cidade do Rio de Janeiro, ingressou nas Forças Armadas, mas abandonou tudo para se dedicar a música.

Mussum - O Filmis é baseado no livro Mussum ? Uma História de Humor e Samba, de Juliano Barreto.

Vale pontuar que durante o Festival de Gramado 2023, o longa levou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator para Ailton Graça, Melhor Atriz Coadjuvante para Neusa Borges, Melhor Ator Coadjuvante para Yuri Marçal, Melhor Trilha musical, e Melhor Filme pelo Júri Popular.