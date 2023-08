Danni Suzuki atualiza estado de saúde de amigo atropelado no Rio de Janeiro

30/08/2023 | 17:10



Danni Suzuki usou as redes sociais na noite da última terça-feira, dia 29, para atualizar o estado de saúde do amigo e maquiador Ricardo Tavares, que está internado no Hospital estadual Alberto Torres, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, desde o dia 24 de setembro, após ser atropelado.

Nos Stories do Instagram, a atriz, que gravou um vídeo dentro da unidade de saúde, ressaltou que Rico, como é chamado carinhosamente, continua no Centro de Terapia Intensivo (CTI):

- Continuo aqui no CTI do ladinho dele. A luta também continua. Ele está nesse momento lutando contra uma pneumonia muito forte e tem tomado antibióticos. O Ricardinho ainda não abriu o olho e a gente continua sem respostas, tanto cognitivas, quanto motoras. Cada minuto é aquela angústia, aquela agonia, mas vamos aguardando com calma, porque o estado dele ainda é muito grave.

A artista ainda ressalta que tem recebido muitas mensagens de apoio e que de vez em quando coloca áudios positivos para que o maquiador possa escutar e, assim, motivá-lo de alguma forma.

- Continuo colocando para ele as mensagens de voz. Tô fazendo o meu melhor aqui para mostrar para ele, coloco no ouvidinho dele para ele ouvir. Ele tem umas leves reações com um chorinho, lagrimeja bastante. Tem alguns poucos movimentos no rosto (...) outras vezes são reflexos naturais do corpo. Queria agradecer especialmente todo mundo que está mandando oração.

Vale lembrar que Ricardo ficou desaparecido por dois dias e foi encontrado em um hospital do Rio de Janeiro. Danni e outras famosas, como Regina Casé e Nanda Costa, chegaram a pedir ajuda nas redes sociais para localizar o amigo.

Na ocasião, de acordo com as primeiras informações, Rico teria sido levado à unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros depois de ter sido atropelado. Chegando lá, foi constatado que ele havia sofrido uma fratura na coluna cervical e hemorragia no crânio, o deixando em estado grave.

Desde então a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso e espera descobrir as circunstâncias do atropelamento. Imagens de câmeras de segurança de onde o maquiador foi encontrado estão sendo analisadas.