Diadema terá o 5º Pet Park na Praça da Moça

Da Redação



30/08/2023 | 16:54



A Prefeitura de Diadema vai entregar neste sábado o 5º Pet Park da cidade, na Praça da Moça, a partir das 10h. O espaço voltado para diversão, exercício, treinamento e adestramento de cães é uma realização da Secretaria de Meio Ambiente em prol da saúde e do bem-estar animal.

Para virar realidade, foram destinados aproximadamente 100 m2 da praça para implantação do Pet Park. Com áreas gramadas e de areia, o local possui ainda cinco brinquedos e equipamentos para estímulo à atividade física dos cachorros de pequeno, médio e grande porte, além de lixeira para descarte das fezes dos pets.

A orientação é para que o tutor leve saco de limpeza para recolher as fezes e fique atento ao comportamento do animal. Todo o espaço foi cercado para garantir a segurança dos bichinhos e do público que frequenta a Praça da Moça, que conta com playground para crianças, área verde, bancos e letreiro para fotos.

Programação

Para que pets, tutores e família possam se divertir, a programação contará com a participação de programas como Cultura na Rua e Lazer na Cidade. O evento tem o apoio de secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e Saúde.

Serão disponibilizados tênis de mesa, jogos tradicionais infantis, de montar e de tabuleiro, cama elástica e brinquedo inflável, além de equipe de recreação para animar o público. Às 15h, terá uma aula de ritmos para encerrar a programação.

Outra ação será a Vacina no Bairro, que aplicará doses de imunizantes contra covid-19 para quem está apto a receber a vacina. Podem se vacinar pessoas a partir de seis meses de idade. Para receber a dose, é preciso ter em mãos documento com foto, CPF e comprovante de vacina anterior, se tiver.

Mais espaços pet

Com o Pet Park Praça da Moça, a cidade passa a contar com cinco espaços específicos para cachorros. A previsão é de que até o final do ano sejam entregues mais dois Pet Parks, um no Parque do Paço, no Centro, e outro no Parque Ecológico, no Eldorado.

Serviço:

Inauguração do Pet Park Praça da Moça

02 de setembro de 2023, sábado, das 10h às 16h

Local: Praça da Moça. Encontro da Avenida Alda com Rua Graciosa – Centro.

Conheça os espaços voltados para pets em Diadema

Pet Park Centro

Praça Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, conhecida também como Praça das quadras – Centro.

Pet Park Inamar

Rua Apóstolo Pedro – Jardim Amuhadi

Pet Park Parque Takebe

Rua Yokohama – Canhema.

Pet Park Pôr do Sol

Rua Pôr do Sol, altura do nº 284 – Piraporinha.