Parque Tecnológico de Santo André participa de lançamento da Rede de Ambientes Paulistas de Inovação

Da Redação



30/08/2023 | 16:51



O Parque Tecnológico de Santo André é um dos idealizadores da Rede API (Ambientes Paulistas de Inovação), lançada nesta terça-feira (29) no auditório do Complexo Brasiliana, na Universidade de São Paulo (USP).

A iniciativa tem o objetivo de apoiar e fomentar – por meio de ações técnicas, políticas, institucionais e gerenciais – entidades que atuem na criação, no desenvolvimento ou na operação de ambientes de inovação e empreendedorismo, tais como parques e polos tecnológicos, centros de inovação, distritos tecnológicos, hubs de inovação, incubadoras ou aceleradora de startups, almejando o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico do Estado de São Paulo e do Brasil.

A API é formada por 23 instituições. Além do Parque Tecnológico de Santo André, um dos idealizadores da iniciativa, a rede é composta por atores como Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, a Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), a Agência de Inovação da Unicamp, o Parque Tecnológico de Bauru, a PUC de Campinas, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da USP), entre outros.

“A união de todos esses ambientes de inovação é fundamental para que São Paulo mantenha seu protagonismo na inovação, no desenvolvimento de novas tecnologias e no fomento ao empreendedorismo, promovendo constante crescimento e desenvolvimento econômico”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato. “O Parque Tecnológico de Santo André esteve envolvido em todo o processo de formação da rede e temos consciência que, além de aprender com os demais ambientes do estado, podemos contribuir com as políticas públicas e ações que têm feito a diferença na região do ABC”, completou.

Foi a partir de um movimento de aproximação entre os ambientes de inovação e empreendedorismo de diversas cidades do estado de São Paulo que, no segundo semestre de 2022, representantes das 17 entidades envolvidas até aquele momento, entre elas o Parque Tecnológico de Santo André, estruturaram a Rede API (Ambientes Paulistas de Inovação).

“Quero cumprimentar a todos os dirigentes desses centros de inovações espalhados pelo estado de São Paulo, parabenizar os representantes da área acadêmica, de diversos parques tecnológicos e incubadoras e de centros de inovação pela iniciativa. Vivemos um paradoxo no Brasil. Somos grandes produtores de conhecimento, mas a nossa atuação em inovação é incipiente. Nós temos de combater esse paradoxo e aqui estamos caminhando para isso”, disse o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

Entre os objetivos da API estão a criação e a manutenção de um sistema de informações, incluindo a difusão de conhecimento tecnológico, o apoio ao desenvolvimento de metodologias de gestão para associados, fomento de conexões entre os atores dos ambientes de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos, além de promoção e divulgação o movimento de inovação e empreendedorismo do Estado de São Paulo e do Brasil.

“São Paulo reúne hoje os principais ambientes de inovação, é uma potência científica e tecnológica, mas que não estava devidamente e adequadamente representada. Havia a necessidade de promover maior conectividade entre esse conjunto de ambientes, para que a gente possa potencializar a inovação, desenvolvimento científico, tecnológico e social”, destacou o diretor geral do Parque Tecnológico de Santo André, Marcos Godinho, que foi nomeado diretor institucional da Rede API durante o evento de lançamento.

A programação do evento trouxe ainda uma mesa redonda sobre “Hubs e ambientes de inovação como ferramenta estratégica para o desenvolvimento local”, com os convidados Adriana Faria, da Rede Mineira de Inovação; Daniel Leipnitz, ex-presidente da Acate; e Jardel Matos, diretor de redes da Anprotec e da Rede de Ambientes de Inovação do Mato Grosso Sul.

Entidades que compõem a Rede API:

– CITeB – Centro de Inovação Tecnológica de Bauru

– Fundepag Conexão.f

– UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

– ADETEC – Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lins

– Inova Prudente – Centro de Inovação

– Cietec

– Hub Mandic

– PUC-Campinas

– Aquário de Ideias

– IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas

– Parque Tecnológico Botucatu

– Parque Tecnológico Piracicaba

– Parque Tecnológico de Santo André

– Parque Tecnológico São José dos Campos

– Parque Tecnológico de Sorocaba

– Inova Unicamp – Agência de Inovação da Unicamp

– SUPERA Parque

- Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

- Hub Inova HC

- Hub INSPER

- Parque Tecnológico de São Carlos

- Senai UpLab

- State