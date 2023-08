Ribeirão Pires lança convocação para entidades sem fins lucrativos na 1ª Festa Italiana

A Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Turismo, está promovendo convocação pública para o cadastramento de entidades sem fins lucrativos interessadas em participar da 1ª edição da Festa Italiana. Os interessados devem realizar suas inscrições até às 12h do dia 11 de setembro. O evento acontece nos dias 30 de setembro e 1, 7 e 8 de outubro.

As entidades sem fins lucrativos têm a oportunidade de comercializar produtos e alimentos relacionados à cultura italiana, bem como outros itens. A verba recebida com a comercialização na festa será destinada ao fortalecimento de projetos das próprias instituições participantes.

As inscrições podem ser efetuadas através do site da Prefeitura, acessando o link: https://turismoribeiraopires.com.br/chamamentos/. Também é possível se inscrever presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, situada na Avenida Francisco Monteiro, 2940, Santa Luzia – segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às17h.