Luso-brasileiro Matheus Nunes encaminha acerto com o Manchester City

30/08/2023 | 16:40



O meio-campista luso-brasileiro Matheus Nunes, do Wolverhampton, está perto de ser anunciado como reforço do Manchester City. De acordo com a imprensa britânica, ele chegou a um acordo verbal com o time de Manchester e deve ser envolvido em uma transação de 55 milhões de euros entre os dois clubes ingleses. A janela de transferências fecha nesta sexta-feira na Inglaterra.

Nunes tem se recusado a treinar no Wolverhampton como forma de pressionar a liberação, após o clube recusar uma primeira oferta realizada na semana passada pelo City. "Ele não está trabalhando com o grupo neste momento, por escolha dele", afirmou Gary O'Neil, treinador do Wolves, na terça-feira, após vitória sobre o Blackpool na Copa da Liga Inglesa. "Após a primeira oferta do City, ele decidiu que o melhor para ele era não estar com o grupo", completou.

O Manchester City perdeu Ilkay Gundogan, que acertou com o Barcelona após o fim de seu contrato, e trouxe Mateo Kovacic como opção para a posição, embora as características não sejam as mesmas. Já Nunes é um jogador que atua mais à frente que Kovacic. Há outro problema entre os meio-campistas do elenco, pois Kevin de Bruyne está lesionado.

Recentemente, o City esteve perto de contratar Lucas Paquetá, do West Ham, mas interrompeu as negociações após saber que o brasileiro estava sendo investigado por violar a regulação britânica sobre apostas esportivas.

MATHEUS NUNES RECUSOU A SELEÇÃO BRASILEIRA

Nascido no Rio, Matheus Nunes se mudou para Portugal aos 13 anos e fez toda a categoria de base no país europeu. Profissionalizou-se no Ericeirense e passou pelo Estoril Praia antes de chegar ao Sporting, clube junto ao qual foi contratado pelo Wolverhampton em 2022.

Quando ainda atuava pelo Sporting, em 2021, o meio-campista foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas recusou a oportunidade porque tinha o desejo de defender Portugal. No Mundial do Catar, integrou o grupo português comandado por Fernando Santos.